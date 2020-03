Spanning troef in promotiefinale: Beerschot trekt met 1-0 naar OHL

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde! Beerschot wint de heenwedstrijd van de promotiefinale met 1-0 van OH Leuven, maar zal toch niet helemaal tevreden zijn. Het had er zeker in de eerste helft meer uit kunnen puren dan één goal van Tissoudali. Einde! Beerschot wint de heenwedstrijd van de promotiefinale met 1-0 van OH Leuven, maar zal toch niet helemaal tevreden zijn. Het had er zeker in de eerste helft meer uit kunnen puren dan één goal van Tissoudali.

90+1' tweede helft, minuut 91. We hebben een spannende match gezien in het Olympisch Stadion. Dat belooft voor volgende week. Bert Sterckx. We hebben een spannende match gezien in het Olympisch Stadion. Dat belooft voor volgende week. Bert Sterckx

90' tweede helft, minuut 90. Henry verkoopt Frans een duw. De vierde man steekt zijn bordje omhoog, we krijgen vier minuten extra tijd op het Kiel. Henry verkoopt Frans een duw. De vierde man steekt zijn bordje omhoog, we krijgen vier minuten extra tijd op het Kiel.

89' tweede helft, minuut 89. Beerschot slaagt erin om de druk weg te houden bij het eigen doel. Na een foutje van Vanhamel kan Leuven toch oprukken, maar dan laat Sowah zich betrappen in buitenspel. Beerschot slaagt erin om de druk weg te houden bij het eigen doel. Na een foutje van Vanhamel kan Leuven toch oprukken, maar dan laat Sowah zich betrappen in buitenspel.

87' tweede helft, minuut 87. De moegestreden doelpuntenmaker Tissoudali doet teken dat het vat af is. Hij wordt vervangen door Maes. De moegestreden doelpuntenmaker Tissoudali doet teken dat het vat af is. Hij wordt vervangen door Maes.

85' tweede helft, minuut 85. De tank loopt stilletjes leeg bij Beerschot. De tank loopt stilletjes leeg bij Beerschot.

83' tweede helft, minuut 83. Vanhamel moet zich weer tonen wanneer een voorzet afwijkt op Pietermaat. OHL wil koste wat het kost dat doelpunt op verplaatsing. Vanhamel moet zich weer tonen wanneer een voorzet afwijkt op Pietermaat. OHL wil koste wat het kost dat doelpunt op verplaatsing.

82' tweede helft, minuut 82. Wat een redding! Mike Vanhamel slaat een kopbal van bijzonder dichtbij op één of andere manier nog weg. Geweldige save van de man met de baard, maar Henry mag hem daar eigenlijk geen kans meer geven. Wat een redding! Mike Vanhamel slaat een kopbal van bijzonder dichtbij op één of andere manier nog weg. Geweldige save van de man met de baard, maar Henry mag hem daar eigenlijk geen kans meer geven.

80' tweede helft, minuut 80. Er is veel meer evenwicht in de tweede helft. Bert Sterckx. Er is veel meer evenwicht in de tweede helft. Bert Sterckx

79' tweede helft, minuut 79. Aguemon schiet niet zo gek ver over de kooi van Vanhamel. Aguemon schiet niet zo gek ver over de kooi van Vanhamel.

78' tweede helft, minuut 78. Prychynenko neemt de bal, maar vooral de enkels van Henry mee. De Oekraïense Duitser is de eerste Rat die in het boekje van Boucaut gaat. Prychynenko neemt de bal, maar vooral de enkels van Henry mee. De Oekraïense Duitser is de eerste Rat die in het boekje van Boucaut gaat.

76' tweede helft, minuut 76. We krijgen weer wat Leuvense druk. Prychynenko en Frans werken een paar voorzetten weg. We krijgen weer wat Leuvense druk. Prychynenko en Frans werken een paar voorzetten weg.

73' tweede helft, minuut 73. Euvrard voert zijn laatste vervanging door. Mercier moet voor meer ideeën zorgen, de haast onzichtbare Perbet verlaat het veld. Euvrard voert zijn laatste vervanging door. Mercier moet voor meer ideeën zorgen, de haast onzichtbare Perbet verlaat het veld.

72' tweede helft, minuut 72. Plaatsbal van Maertens. Mathieu Maertens zoekt nadrukkelijk zijn rechtervoet, maar kan Vanhamel niet verslaan. Plaatsbal van Maertens Mathieu Maertens zoekt nadrukkelijk zijn rechtervoet, maar kan Vanhamel niet verslaan.

70' tweede helft, minuut 70. Na een monumentale ren van Noubissi blijft Tissoudali haperen in zijn sleepbeweging. Kans verkeken, maar Beerschot trekt het laken weer naar zich toe. Na een monumentale ren van Noubissi blijft Tissoudali haperen in zijn sleepbeweging. Kans verkeken, maar Beerschot trekt het laken weer naar zich toe.

69' tweede helft, minuut 69. Het is een felle wedstrijd met veel duels en tackles. Bert Sterckx. Het is een felle wedstrijd met veel duels en tackles. Bert Sterckx

67' tweede helft, minuut 67. De VAR heeft tijd nodig om dit te controleren. Nipt is het zeker. De VAR heeft tijd nodig om dit te controleren. Nipt is het zeker.

66' tweede helft, minuut 66. 2-0 wordt afgekeurd! Tarik Tissoudali loopt met de tong uit zijn mond weg, maar de viering van de Nederlandse Marokkaan duurt niet lang. Zijn goal telt niet, want hij is vertrokken in buitenspelpositie. 2-0 wordt afgekeurd! Tarik Tissoudali loopt met de tong uit zijn mond weg, maar de viering van de Nederlandse Marokkaan duurt niet lang. Zijn goal telt niet, want hij is vertrokken in buitenspelpositie.

64' tweede helft, minuut 64. Maertens, de vaardigste man op het Leuvense middenveld, wordt geregeld hard aangepakt. Maertens, de vaardigste man op het Leuvense middenveld, wordt geregeld hard aangepakt.

61' tweede helft, minuut 61. We gaan het nog geen wedergeboorte noemen, maar zoetjesaan sluipt OH Leuven wel in de wedstrijd. Na Beerschots balverlies wordt Maertens op de rand van de rechthoek afgeblokt. We gaan het nog geen wedergeboorte noemen, maar zoetjesaan sluipt OH Leuven wel in de wedstrijd. Na Beerschots balverlies wordt Maertens op de rand van de rechthoek afgeblokt.

60' tweede helft, minuut 60. Leuven is wat beter geworden. Ze schuiven alleszins op. Bert Sterckx. Leuven is wat beter geworden. Ze schuiven alleszins op. Bert Sterckx

59' tweede helft, minuut 59. Poging van Henry. Henry grist de bal mee voor de neus van Vanhamel. Perbet staat weer te wachten, maar de stift van Henry valt op het dak van het doel. Poging van Henry Henry grist de bal mee voor de neus van Vanhamel. Perbet staat weer te wachten, maar de stift van Henry valt op het dak van het doel.

56' tweede helft, minuut 56. Sowah pikt een diepe bal goed mee, maar verliest dan het overzicht. Hij schiet ver naast, terwijl vooral Perbet zich in een kansrijke positie manoeuvreert. Sowah pikt een diepe bal goed mee, maar verliest dan het overzicht. Hij schiet ver naast, terwijl vooral Perbet zich in een kansrijke positie manoeuvreert.

55' tweede helft, minuut 55. Hubert schoffelt Noubissi onderuit en pakt snel geel. Hubert schoffelt Noubissi onderuit en pakt snel geel.

53' tweede helft, minuut 53. Zoeken bij Leuven. De nieuwe vervanging zorgt ervoor dat Leuven weer op zoek moet naar evenwicht. Keita schept wel een bal de zestien meter in, maar Vanhamel komt die zonder problemen uit de lucht plukken. Zoeken bij Leuven De nieuwe vervanging zorgt ervoor dat Leuven weer op zoek moet naar evenwicht. Keita schept wel een bal de zestien meter in, maar Vanhamel komt die zonder problemen uit de lucht plukken.

50' tweede helft, minuut 50. Ngawa heeft een verrekking opgelopen. Hubert maakt zich klaar om in te vallen, dus dat wordt meteen al een tweede wissel voor de bezoekers. Ngawa heeft een verrekking opgelopen. Hubert maakt zich klaar om in te vallen, dus dat wordt meteen al een tweede wissel voor de bezoekers.

48' tweede helft, minuut 48. Bij OHL heeft Euvrard één en ander bijgesteld. Aguemon is Tshimanga komen vervangen, waardoor de Leuvense 5-3-2 wellicht een 4-3-3 wordt. Bij OHL heeft Euvrard één en ander bijgesteld. Aguemon is Tshimanga komen vervangen, waardoor de Leuvense 5-3-2 wellicht een 4-3-3 wordt.

47' tweede helft, minuut 47. 2-0 hangt in de lucht! Tissoudali boort zich door een muur en kan dan in twee tijden een voorzet versturen. Frans moet net te veel achteroverleunen, anders was dit een zeker doelpunt. 2-0 hangt in de lucht! Tissoudali boort zich door een muur en kan dan in twee tijden een voorzet versturen. Frans moet net te veel achteroverleunen, anders was dit een zeker doelpunt.

46' tweede helft, minuut 46. Beloont Beerschot zichzelf na de rust met meer goals, of herpakt Oud-Heverlee Leuven zich op het Kiel? Beloont Beerschot zichzelf na de rust met meer goals, of herpakt Oud-Heverlee Leuven zich op het Kiel?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:49 rust, 16 uur 49. Ik zie geen reden om het nu anders te doen. We gaan gewoon op zoek naar een tweede goal. Joren Dom. Ik zie geen reden om het nu anders te doen. We gaan gewoon op zoek naar een tweede goal. Joren Dom

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust! Een energiek Beerschot gaat rusten met een verdiende, maar kleine voorsprong. Tissoudali maakte de 1-0 tegen OH Leuven, dat enkel onrechtstreeks kon dreigen. Rust! Een energiek Beerschot gaat rusten met een verdiende, maar kleine voorsprong. Tissoudali maakte de 1-0 tegen OH Leuven, dat enkel onrechtstreeks kon dreigen.

44' eerste helft, minuut 44. Tshimanga wil met een dribbel en versnelling een stroomstoot door zijn ploeg jagen. Zijn maats staan ernaar te kijken en kunnen geen vervolg breien aan de actie van de linksachter. Tshimanga wil met een dribbel en versnelling een stroomstoot door zijn ploeg jagen. Zijn maats staan ernaar te kijken en kunnen geen vervolg breien aan de actie van de linksachter.

42' eerste helft, minuut 42. Duplus is trouwens evenmin ongeschonden uit de botsing met Schuermans gekomen. De aanvoerder loopt rond met een mutsje. Duplus is trouwens evenmin ongeschonden uit de botsing met Schuermans gekomen. De aanvoerder loopt rond met een mutsje.

40' eerste helft, minuut 40. OH Leuven houdt de bal nu wat langer bij. Dreigend worden zit er voorlopig niet in. OH Leuven houdt de bal nu wat langer bij. Dreigend worden zit er voorlopig niet in.

39' eerste helft, minuut 39. Oud-Heverlee Leuven ziet af in deze eerste helft. Bert Sterckx. Oud-Heverlee Leuven ziet af in deze eerste helft. Bert Sterckx

37' eerste helft, minuut 37. Nog eens Henkinet! Laurent Henkinet houdt OHL in z'n eentje in de wedstrijd. De doelman tikt alweer een kopbal van Dom over zijn deklat. Nog eens Henkinet! Laurent Henkinet houdt OHL in z'n eentje in de wedstrijd. De doelman tikt alweer een kopbal van Dom over zijn deklat.

36' eerste helft, minuut 36. Geen gebrek aan zelfvertrouwen bij Thomas Henry, maar de Fransman jaagt zijn afstandsschot hoog de tribune in. Geen gebrek aan zelfvertrouwen bij Thomas Henry, maar de Fransman jaagt zijn afstandsschot hoog de tribune in.

34' eerste helft, minuut 34. Schuermans kopt tegen het hoofd van ploegmaat Duplus en moet verzorgd worden. Er loopt weinig volgens plan voor de bezoekers. Schuermans kopt tegen het hoofd van ploegmaat Duplus en moet verzorgd worden. Er loopt weinig volgens plan voor de bezoekers.

33' eerste helft, minuut 33. Beerschot heeft de touwtjes in handen, dat verraden ook de statistieken. Het heeft nog geen enkele overtreding begaan tegenover de 7 van Leuven. Wat balbezit betreft schurkt de thuisploeg tegen de 70% aan. Beerschot heeft de touwtjes in handen, dat verraden ook de statistieken. Het heeft nog geen enkele overtreding begaan tegenover de 7 van Leuven. Wat balbezit betreft schurkt de thuisploeg tegen de 70% aan.

31' eerste helft, minuut 31. Noubissi op Henkinet! Ze zitten bij de bezoekers achterin met de daver op het lijf. Van den Bergh verslikt zich en gunt Noubissi een leuke kans, Henkinet redt. Noubissi op Henkinet! Ze zitten bij de bezoekers achterin met de daver op het lijf. Van den Bergh verslikt zich en gunt Noubissi een leuke kans, Henkinet redt.

30' eerste helft, minuut 30. OH Leuven heeft niet direct een antwoord klaar. OH Leuven heeft niet direct een antwoord klaar.

27' eerste helft, minuut 27. Die van Beerschot zijn beter en gevaarlijker. Bert Sterckx. Die van Beerschot zijn beter en gevaarlijker. Bert Sterckx

26' eerste helft, minuut 26. Holzhauser krult een vrije trap hard naar de eerste paal. Daar staat veel volk en dan is het altijd gevaarlijk. Holzhauser krult een vrije trap hard naar de eerste paal. Daar staat veel volk en dan is het altijd gevaarlijk.

22' eerste helft, minuut 22. Tissoudali maakt de 1-0! Beerschot staat op voorsprong. Tissoudali gebruikt zijn stevige achterwerk om ex-Rat Van den Bergh weg te zetten, draait zich bliksemsnel en zet zijn schot in de korte hoek. Het Kiel ontploft! Tissoudali maakt de 1-0! Beerschot staat op voorsprong. Tissoudali gebruikt zijn stevige achterwerk om ex-Rat Van den Bergh weg te zetten, draait zich bliksemsnel en zet zijn schot in de korte hoek. Het Kiel ontploft!

21' eerste helft, minuut 21. Op de deklat! Veel tijd om te ademen is er niet geweest. OHL versiert zijn eerste hoekschop en die belandt via een paars hoofd op de lat. Op de deklat! Veel tijd om te ademen is er niet geweest. OHL versiert zijn eerste hoekschop en die belandt via een paars hoofd op de lat.

20' eerste helft, minuut 20. Bijna Sowah! Daar heb je Mathieu Maertens weer! Zijn afgeweken schot wordt een assist voor Sowah, maar die moet zich te veel in bochten wringen om af te werken. Bijna Sowah! Daar heb je Mathieu Maertens weer! Zijn afgeweken schot wordt een assist voor Sowah, maar die moet zich te veel in bochten wringen om af te werken.

18' eerste helft, minuut 18. Het eerste kwartier was intens, maar nu nemen beide ploegen een korte adempauze. Het eerste kwartier was intens, maar nu nemen beide ploegen een korte adempauze.

15' eerste helft, minuut 15. Beerschot heeft het balbezit, maar moet echt opletten voor de scherpe Leuvense prikken. Topschutter Henry wordt voor het eerst in stelling gebracht, maar drukt te slap af. Beerschot heeft het balbezit, maar moet echt opletten voor de scherpe Leuvense prikken. Topschutter Henry wordt voor het eerst in stelling gebracht, maar drukt te slap af.

12' eerste helft, minuut 12. Kopbal van Dom! Joren Dom toont zich ook in aanvallend opzicht met een duikende kopstoot. Henkinet slaat de bal onder de lat vandaan. Kopbal van Dom! Joren Dom toont zich ook in aanvallend opzicht met een duikende kopstoot. Henkinet slaat de bal onder de lat vandaan.

10' eerste helft, minuut 10. Dom neemt risico's. Maertens, dit seizoen al goed voor twee goals tegen Beerschot, dreigt te ontsnappen. Dom wil daar niet van weten en pakt uit met een vliegende tackle. Boucaut ziet er geen graten in. Dom neemt risico's Maertens, dit seizoen al goed voor twee goals tegen Beerschot, dreigt te ontsnappen. Dom wil daar niet van weten en pakt uit met een vliegende tackle. Boucaut ziet er geen graten in.

8' eerste helft, minuut 8. Het is nog maar de tweede keer dat Prins Abdullah, de Saoedische eigenaar van Beerschot, op het Kiel aanwezig is. Bert Sterckx. Het is nog maar de tweede keer dat Prins Abdullah, de Saoedische eigenaar van Beerschot, op het Kiel aanwezig is. Bert Sterckx

6' eerste helft, minuut 6. Weer naar de overkant, waar Noubissi net zijn teen tegen de voorzet van Grisez kan zetten. Weer naar de overkant, waar Noubissi net zijn teen tegen de voorzet van Grisez kan zetten.

4' eerste helft, minuut 4. OHL is snel bekomen van de schrik. Een voorzet van Tshimanga schiet aan alles en iedereen voorbij. OHL is snel bekomen van de schrik. Een voorzet van Tshimanga schiet aan alles en iedereen voorbij.

2' eerste helft, minuut 2. De tent staat meteen in brand. Na een fikse fout op Holzhauser komt er een vrijschop voor Beerschot en Schuermans werkt die ei zo na in zijn eigen doel. De tent staat meteen in brand. Na een fikse fout op Holzhauser komt er een vrijschop voor Beerschot en Schuermans werkt die ei zo na in zijn eigen doel.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Scheidsrechter Boucaut blaast de heenwedstrijd van deze promotiefinale op gang. Kan Beerschot zich in eigen huis een gunstige uitgansgpositie verschaffen tegen Oud-Heverlee Leuven? Daar gaan we! Scheidsrechter Boucaut blaast de heenwedstrijd van deze promotiefinale op gang. Kan Beerschot zich in eigen huis een gunstige uitgansgpositie verschaffen tegen Oud-Heverlee Leuven?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:57 vooraf, 15 uur 57. Op basis van de voorbije weken is Beerschot de favoriet. Oud-Heverlee Leuven is zijn vorm van de eerste periode al lang kwijt. Bert Sterckx. Op basis van de voorbije weken is Beerschot de favoriet. Oud-Heverlee Leuven is zijn vorm van de eerste periode al lang kwijt. Bert Sterckx

15:47 vooraf, 15 uur 47. Verschillende stijlen. Als we naar de cijfers kijken, legt Beerschot meer de nadruk op de verdediging. Het heeft na Virton de minst gepasseerde defensie - het slikte sinds eind oktober nooit meer dan één goal per match - maar op Lokeren en Lommel na de zwakste aanval in 1B. Bij Oud-Heverlee is het net omgekeerd. Aan Den Dreef kunnen ze pochen met de gedeeld productiefste voorlinie, maar achteraan is het minder sterk. Alleen degradatiekandidaten Roeselare en Lokeren pakten meer tegengoals. Verschillende stijlen Als we naar de cijfers kijken, legt Beerschot meer de nadruk op de verdediging. Het heeft na Virton de minst gepasseerde defensie - het slikte sinds eind oktober nooit meer dan één goal per match - maar op Lokeren en Lommel na de zwakste aanval in 1B. Bij Oud-Heverlee is het net omgekeerd. Aan Den Dreef kunnen ze pochen met de gedeeld productiefste voorlinie, maar achteraan is het minder sterk. Alleen degradatiekandidaten Roeselare en Lokeren pakten meer tegengoals.

15:36 vooraf, 15 uur 36. Voor Beerschot is het de derde promotiefinale in drie jaar. De voorbije twee keer ging het telkens mis door een tegendoelpunt in het absolute slot van de terugmatch. In 2018 trapte Cardona Cercle naar 1A en vorig jaar deed Tainmont hetzelfde met Mechelen. Vandaag proberen de Ratten wellicht om een zo gunstig mogelijke uitgangspositie af te dwingen tegen Leuven. Voor Beerschot is het de derde promotiefinale in drie jaar. De voorbije twee keer ging het telkens mis door een tegendoelpunt in het absolute slot van de terugmatch. In 2018 trapte Cardona Cercle naar 1A en vorig jaar deed Tainmont hetzelfde met Mechelen. Vandaag proberen de Ratten wellicht om een zo gunstig mogelijke uitgangspositie af te dwingen tegen Leuven.

15:02 vooraf, 15 uur 02. Opstellingen. De terugkeer van spelbepaler Holzhauser is een ferme opsteker voor Beerschot en coach Losada. De Oostenrijker is de enige nieuwe naam in vergelijking met de zege tegen Lokeren op de laatste speeldag. Bij OHL draaide het de voorbije weken minder, met drie nederlagen op rij. Coach Euvrard heeft wel een pak spelers rust gegund. Zo blijven enkel Henkinet en Van den Bergh over na de ruime nederlaag in Virton. De hele Leuvense kern bulkt trouwens van de ervaring in 1A, dat is bij Beerschot toch minder. Opstellingen De terugkeer van spelbepaler Holzhauser is een ferme opsteker voor Beerschot en coach Losada. De Oostenrijker is de enige nieuwe naam in vergelijking met de zege tegen Lokeren op de laatste speeldag. Bij OHL draaide het de voorbije weken minder, met drie nederlagen op rij. Coach Euvrard heeft wel een pak spelers rust gegund. Zo blijven enkel Henkinet en Van den Bergh over na de ruime nederlaag in Virton. De hele Leuvense kern bulkt trouwens van de ervaring in 1A, dat is bij Beerschot toch minder.

14:57 vooraf, 14 uur 57. Nummer 5 tegen nummer 3. Het wat bizarre systeem van 1B heeft ervoor gezorgd dat Virton en Westerlo, die in de eindtabel op plaatsen 1 en 2 staan, geen kans meer maken op promotie. Die eer is weggelegd voor periodewinnaars Oud-Heverlee Leuven (3e) en Beerschot (5e). Nog een geluk dat de regels voor dit seizoen zijn aangepast, want Beerschot had in het systeem van de voorbije jaren in principe ook moeten deelnemen aan Play-off III, om degradatie te vermijden. Nummer 5 tegen nummer 3 Het wat bizarre systeem van 1B heeft ervoor gezorgd dat Virton en Westerlo, die in de eindtabel op plaatsen 1 en 2 staan, geen kans meer maken op promotie. Die eer is weggelegd voor periodewinnaars Oud-Heverlee Leuven (3e) en Beerschot (5e). Nog een geluk dat de regels voor dit seizoen zijn aangepast, want Beerschot had in het systeem van de voorbije jaren in principe ook moeten deelnemen aan Play-off III, om degradatie te vermijden.

11:30 vooraf, 11 uur 30. Ik heb een lichte voorkeur voor Beerschot, de club waar ik mijn jeugd doorgebracht heb en ook het langst gespeeld heb. Mo Messoudi (ex-Beerschot en -OHL). Ik heb een lichte voorkeur voor Beerschot, de club waar ik mijn jeugd doorgebracht heb en ook het langst gespeeld heb. Mo Messoudi (ex-Beerschot en -OHL)

11:12 vooraf, 11 uur 12. Live op Sporza. Volg de promotiematch vanmiddag live op deze pagina. Ook in Sporza op Radio 1 houden we u op de hoogte vanuit het Olympisch Stadion in Antwerpen. Live op Sporza Volg de promotiematch vanmiddag live op deze pagina. Ook in Sporza op Radio 1 houden we u op de hoogte vanuit het Olympisch Stadion in Antwerpen.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Joren Dom (Beerschot) en Derrick Tshimanga (OH Leuven).

11:08 vooraf, 11 uur 08. Allebei 2x gewonnen en 2x verloren in reguliere competitie. Wie het haalt, is moeilijk te voorspellen. Oud-Heverlee Leuven won de twee duels in de heenronde (3-0 en 1-2), Beerschot beide wedstrijden in de terugronde (0-3 en 2-1). . Allebei 2x gewonnen en 2x verloren in reguliere competitie Wie het haalt, is moeilijk te voorspellen. Oud-Heverlee Leuven won de twee duels in de heenronde (3-0 en 1-2), Beerschot beide wedstrijden in de terugronde (0-3 en 2-1).

11:07 vooraf, 11 uur 07. Heenmatch om promotie. Beerschot en OH Leuven spelen om 16u hun heenwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League. Beerschot, winnaar van de 2e periode, opent in het eigen Olympisch Stadion. OH Leuven, dat de eerste periode won, speelt volgende week zaterdag om 20.30u de terugmatch aan Den Dreef. Heenmatch om promotie Beerschot en OH Leuven spelen om 16u hun heenwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League. Beerschot, winnaar van de 2e periode, opent in het eigen Olympisch Stadion. OH Leuven, dat de eerste periode won, speelt volgende week zaterdag om 20.30u de terugmatch aan Den Dreef.

11:04 vooraf, 11 uur 04. Wie is favoriet? De coaches zijn er klaar voor. Wie is favoriet? De coaches zijn er klaar voor