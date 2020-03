LIVE: Wie begint het best aan promotieduel? Beerschot of OHL?

18' eerste helft, minuut 18. Het eerste kwartier was intens, maar nu nemen beide ploegen een korte adempauze. Het eerste kwartier was intens, maar nu nemen beide ploegen een korte adempauze.

15' eerste helft, minuut 15. Beerschot heeft het balbezit, maar moet echt opletten voor de scherpe Leuvense prikken. Topschutter Henry wordt voor het eerst in stelling gebracht, maar drukt te slap af. Beerschot heeft het balbezit, maar moet echt opletten voor de scherpe Leuvense prikken. Topschutter Henry wordt voor het eerst in stelling gebracht, maar drukt te slap af.

12' eerste helft, minuut 12. Kopbal van Dom! Joren Dom toont zich ook in aanvallend opzicht met een duikende kopstoot. Henkinet slaat de bal onder de lat vandaan. Kopbal van Dom! Joren Dom toont zich ook in aanvallend opzicht met een duikende kopstoot. Henkinet slaat de bal onder de lat vandaan.

10' eerste helft, minuut 10. Dom neemt risico's. Maertens, dit seizoen al goed voor twee goals tegen Beerschot, dreigt te ontsnappen. Dom wil daar niet van weten en pakt uit met een vliegende tackle. Boucaut ziet er geen graten in. Dom neemt risico's Maertens, dit seizoen al goed voor twee goals tegen Beerschot, dreigt te ontsnappen. Dom wil daar niet van weten en pakt uit met een vliegende tackle. Boucaut ziet er geen graten in.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. Het is nog maar de tweede keer dat Prins Abdullah, de Saoedische eigenaar van Beerschot, op het Kiel aanwezig is. Bert Sterckx. Het is nog maar de tweede keer dat Prins Abdullah, de Saoedische eigenaar van Beerschot, op het Kiel aanwezig is. Bert Sterckx

6' eerste helft, minuut 6. Weer naar de overkant, waar Noubissi net zijn teen tegen de voorzet van Grisez kan zetten. Weer naar de overkant, waar Noubissi net zijn teen tegen de voorzet van Grisez kan zetten.

4' eerste helft, minuut 4. OHL is snel bekomen van de schrik. Een voorzet van Tshimanga schiet aan alles en iedereen voorbij. OHL is snel bekomen van de schrik. Een voorzet van Tshimanga schiet aan alles en iedereen voorbij.

2' eerste helft, minuut 2. De tent staat meteen in brand. Na een fikse fout op Holzhauser komt er een vrijschop voor Beerschot en Schuermans werkt die ei zo na in zijn eigen doel. De tent staat meteen in brand. Na een fikse fout op Holzhauser komt er een vrijschop voor Beerschot en Schuermans werkt die ei zo na in zijn eigen doel.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Scheidsrechter Boucaut blaast de heenwedstrijd van deze promotiefinale op gang. Kan Beerschot zich in eigen huis een gunstige uitgansgpositie verschaffen tegen Oud-Heverlee Leuven? Daar gaan we! Scheidsrechter Boucaut blaast de heenwedstrijd van deze promotiefinale op gang. Kan Beerschot zich in eigen huis een gunstige uitgansgpositie verschaffen tegen Oud-Heverlee Leuven?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:57 vooraf, 15 uur 57. Op basis van de voorbije weken is Beerschot de favoriet. Oud-Heverlee Leuven is zijn vorm van de eerste periode al lang kwijt. Bert Sterckx. Op basis van de voorbije weken is Beerschot de favoriet. Oud-Heverlee Leuven is zijn vorm van de eerste periode al lang kwijt. Bert Sterckx

15:53 Het Kiel zal kolken, dat is wel zeker. vooraf, 15 uur 53. Het Kiel zal kolken, dat is wel zeker.

15:47 vooraf, 15 uur 47. Verschillende stijlen. Als we naar de cijfers kijken, legt Beerschot meer de nadruk op de verdediging. Het heeft na Virton de minst gepasseerde defensie - het slikte sinds eind oktober nooit meer dan één goal per match - maar op Lokeren en Lommel na de zwakste aanval in 1B. Bij Oud-Heverlee is het net omgekeerd. Aan Den Dreef kunnen ze pochen met de gedeeld productiefste voorlinie, maar achteraan is het minder sterk. Alleen degradatiekandidaten Roeselare en Lokeren pakten meer tegengoals. Verschillende stijlen Als we naar de cijfers kijken, legt Beerschot meer de nadruk op de verdediging. Het heeft na Virton de minst gepasseerde defensie - het slikte sinds eind oktober nooit meer dan één goal per match - maar op Lokeren en Lommel na de zwakste aanval in 1B. Bij Oud-Heverlee is het net omgekeerd. Aan Den Dreef kunnen ze pochen met de gedeeld productiefste voorlinie, maar achteraan is het minder sterk. Alleen degradatiekandidaten Roeselare en Lokeren pakten meer tegengoals.

15:36 vooraf, 15 uur 36. Voor Beerschot is het de derde promotiefinale in drie jaar. De voorbije twee keer ging het telkens mis door een tegendoelpunt in het absolute slot van de terugmatch. In 2018 trapte Cardona Cercle naar 1A en vorig jaar deed Tainmont hetzelfde met Mechelen. Vandaag proberen de Ratten wellicht om een zo gunstig mogelijke uitgangspositie af te dwingen tegen Leuven. Voor Beerschot is het de derde promotiefinale in drie jaar. De voorbije twee keer ging het telkens mis door een tegendoelpunt in het absolute slot van de terugmatch. In 2018 trapte Cardona Cercle naar 1A en vorig jaar deed Tainmont hetzelfde met Mechelen. Vandaag proberen de Ratten wellicht om een zo gunstig mogelijke uitgangspositie af te dwingen tegen Leuven.

15:30 Nog een halfuurtje tot de aftrap. vooraf, 15 uur 30. Nog een halfuurtje tot de aftrap.

15:02 vooraf, 15 uur 02. Opstellingen. De terugkeer van spelbepaler Holzhauser is een ferme opsteker voor Beerschot en coach Losada. De Oostenrijker is de enige nieuwe naam in vergelijking met de zege tegen Lokeren op de laatste speeldag. Bij OHL draaide het de voorbije weken minder, met drie nederlagen op rij. Coach Euvrard heeft wel een pak spelers rust gegund. Zo blijven enkel Henkinet en Van den Bergh over na de ruime nederlaag in Virton. De hele Leuvense kern bulkt trouwens van de ervaring in 1A, dat is bij Beerschot toch minder. Opstellingen De terugkeer van spelbepaler Holzhauser is een ferme opsteker voor Beerschot en coach Losada. De Oostenrijker is de enige nieuwe naam in vergelijking met de zege tegen Lokeren op de laatste speeldag. Bij OHL draaide het de voorbije weken minder, met drie nederlagen op rij. Coach Euvrard heeft wel een pak spelers rust gegund. Zo blijven enkel Henkinet en Van den Bergh over na de ruime nederlaag in Virton. De hele Leuvense kern bulkt trouwens van de ervaring in 1A, dat is bij Beerschot toch minder.

15:01 vooraf, 15 uur 01.

15:00 vooraf, 15 uur .

14:57 vooraf, 14 uur 57. Nummer 5 tegen nummer 3. Het wat bizarre systeem van 1B heeft ervoor gezorgd dat Virton en Westerlo, die in de eindtabel op plaatsen 1 en 2 staan, geen kans meer maken op promotie. Die eer is weggelegd voor periodewinnaars Oud-Heverlee Leuven (3e) en Beerschot (5e). Nog een geluk dat de regels voor dit seizoen zijn aangepast, want Beerschot had in het systeem van de voorbije jaren in principe ook moeten deelnemen aan Play-off III, om degradatie te vermijden. Nummer 5 tegen nummer 3 Het wat bizarre systeem van 1B heeft ervoor gezorgd dat Virton en Westerlo, die in de eindtabel op plaatsen 1 en 2 staan, geen kans meer maken op promotie. Die eer is weggelegd voor periodewinnaars Oud-Heverlee Leuven (3e) en Beerschot (5e). Nog een geluk dat de regels voor dit seizoen zijn aangepast, want Beerschot had in het systeem van de voorbije jaren in principe ook moeten deelnemen aan Play-off III, om degradatie te vermijden.

14:46 Mertens zette zijn eerste pasjes als voetballer bij Stade Leuven, één van de clubs die samensmolten tot OHL. vooraf, 14 uur 46. Mertens zette zijn eerste pasjes als voetballer bij Stade Leuven, één van de clubs die samensmolten tot OHL.

11:30 vooraf, 11 uur 30. Ik heb een lichte voorkeur voor Beerschot, de club waar ik mijn jeugd doorgebracht heb en ook het langst gespeeld heb. Mo Messoudi (ex-Beerschot en -OHL). Ik heb een lichte voorkeur voor Beerschot, de club waar ik mijn jeugd doorgebracht heb en ook het langst gespeeld heb. Mo Messoudi (ex-Beerschot en -OHL)

11:12 vooraf, 11 uur 12. Live op Sporza. Volg de promotiematch vanmiddag live op deze pagina. Ook in Sporza op Radio 1 houden we u op de hoogte vanuit het Olympisch Stadion in Antwerpen. Live op Sporza Volg de promotiematch vanmiddag live op deze pagina. Ook in Sporza op Radio 1 houden we u op de hoogte vanuit het Olympisch Stadion in Antwerpen.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Joren Dom (Beerschot) en Derrick Tshimanga (OH Leuven).

11:08 vooraf, 11 uur 08. Allebei 2x gewonnen en 2x verloren in reguliere competitie. Wie het haalt, is moeilijk te voorspellen. Oud-Heverlee Leuven won de twee duels in de heenronde (3-0 en 1-2), Beerschot beide wedstrijden in de terugronde (0-3 en 2-1). . Allebei 2x gewonnen en 2x verloren in reguliere competitie Wie het haalt, is moeilijk te voorspellen. Oud-Heverlee Leuven won de twee duels in de heenronde (3-0 en 1-2), Beerschot beide wedstrijden in de terugronde (0-3 en 2-1).

11:07 vooraf, 11 uur 07. Heenmatch om promotie. Beerschot en OH Leuven spelen om 16u hun heenwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League. Beerschot, winnaar van de 2e periode, opent in het eigen Olympisch Stadion. OH Leuven, dat de eerste periode won, speelt volgende week zaterdag om 20.30u de terugmatch aan Den Dreef. Heenmatch om promotie Beerschot en OH Leuven spelen om 16u hun heenwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League. Beerschot, winnaar van de 2e periode, opent in het eigen Olympisch Stadion. OH Leuven, dat de eerste periode won, speelt volgende week zaterdag om 20.30u de terugmatch aan Den Dreef.

11:06 vooraf, 11 uur 06.

11:05 vooraf, 11 uur 05.

11:04 vooraf, 11 uur 04. Wie is favoriet? De coaches zijn er klaar voor. Wie is favoriet? De coaches zijn er klaar voor