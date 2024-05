LIVE: Regen gooit roet in het eten, Kortrijk en Lommel naar binnen tijdens promotieduel

Deze namiddag weten we wie volgend seizoen als 16e ploeg in de Jupiler Pro League mag aantreden. KV Kortrijk verdedigt in eigen huis een krappe voorsprong (0-1) tegen Lommel, dat voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 nog eens naar de hoogste voetbalklasse kan promoveren. Blijft Kortrijk of stijgt Lommel? Volg het hier live vanaf 13.30 uur.