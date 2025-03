Geen goede generale repetitie: leider OHL laat net voor play-offs punten liggen tegen Standard

OH Leuven is op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog gestruikeld tegen Standard. Door het scoreloze gelijkspel kan Anderlecht nog op gelijke hoogte komen bij het ingaan van de play-offs.

De opdracht was duidelijk: met een overwinning zou OH Leuven de play-offs ingaan als leider, ook na de halvering van de punten. Geen sinecure tegen het nummer 3 in het klassement, Standard.

Dat bleek ook in een moeizame eerste helft, waarin de Nederlandse doelvrouw Lot Hemminga - een winterversterking van Standard - nauwelijks werk op te knappen had. Alleen op slag van rust werd het even warm voor het Luikse doel, maar Pia Bosmans miste haar schot.

De partij moest halfweg nog openbloeien, maar een lentedag werd het nooit in Leuven. Na een uur kon Hannah Eurlings wel scoren, maar de buitenspelvlag wiste het doelpunt uit.

Niet veel later had Standard een grote kans, die Gelders liet liggen. Een scoreloos gelijkspel was het logische resultaat.

Vooral voor leider OHL een tegenvaller, want Anderlecht kan vanavond tegen Westerlo op gelijke hoogte komen. Standard liet dan weer de kans liggen om dichter bij de koplopers te sluipen.