Anderlecht-vrouwen houden doelpuntenkermis tegen Westerlo en hijsen zich naast OH Leuven voor start van play-offs

In de Lotto Super League heeft Anderlecht zich op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog naast OH Leuven genesteld. De paars-witte vrouwen toonden zaterdag geen genade voor Westerlo.

OH Leuven was eerder op de dag voor eigen volk niet voorbij Standard geraakt en dus had Anderlecht op zijn beurt nog de mogelijkheid om OHL alsnog bij te halen voor de start van de play-offs.

En die kans grepen de paars-witte vrouwen met beide handen. Een weerloos Westerlo kreeg liefst 7 goals om de oren.

Een fikse pandoering dus voor de bezoekers en een stevige mentale opsteker voor Anderlecht bij de start van de play-offs.

Daarin beginnen Anderlecht en OH Leuven met 25 punten, Standard houdt 18 punten over en Club Brugge begint eraan met 17 punten. Westerlo, Genk, Gent en Zulte Waregem spelen Play-off II.