Vrouwen van OH Leuven profiteren optimaal van puntenverlies van concurrent Anderlecht

In de Women Super League is OH Leuven na zaterdag alleen leider. OHL won zelf vlot op het veld van Westerlo, terwijl Anderlecht geen afstand kon nemen van Club Brugge.

OH Leuven nam op bezoek bij Westerlo meteen de match in handen en dat loonde al snel. In de 7e minuut bood Axelle Van Besauw na een corner Julie Biesmans de 0-1 aan.

Diezelfde Van Besauw had op het halfuur ook een voet in de 0-2. Op de counter bewaarde ze goed het overzicht, Jeslynn Kuijpers was goed gevolgd en toonde zich koelbloedig in de afwerking.

Met de 0-2 op het bord kon OH Leuven na de rust controleren. Tien minuten voor tijd legde Hannah Eurlings de 0-3-eindstand vast, op aangeven van Biesmans.

OH Leuven profiteert zo optimaal van het puntenverlies van rivaal Anderlecht. De paars-witte vrouwen moesten zaterdagmiddag vrede nemen met een punt op bezoek bij Club Brugge. OHL telt nu 2 punten meer dan Anderlecht.