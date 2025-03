Haasje-over aan de top: Anderlecht steekt OH Leuven voorbij na overtuigende topper

²De Belgische voetbalcompetitie bij de vrouwen heeft een nieuwe leider. Anderlecht toonde zich de sterkste in de onderlinge topper tegen OH Leuven en springt zo over zijn rechtstreekse concurrent naar de eerste plaats. IJzerman en Wijnants tekenden voor de 2-0-zege in eigen huis.

"Kapotmaken vandaag, hé!"



Anderlecht-kapitein De Neve was duidelijk voor de topper tegen leider OH Leuven. Dat ze haar troepen op scherp zette, was niet overdreven. Want niet alleen de drie punten, ook de koppositie in het klassement stond op het spel.



En in eigen huis toonden de RSCA Women zich ook meteen bedrijvig en bitsig in de duels. Zo kwam de thuisploeg na een half uur al op voorsprong via IJzerman.



Daarna bleef de wedstrijd vooral een zenuwslag, maar in de spannende slotfase hield het ervaren Anderlecht het hoofd toch weer het beste koel. Zo legde Wijnants uiteindelijk de 2-0-eindstand vast.



En zo springt Anderlecht over OHL naar de leiding van het klassement.