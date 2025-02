Club YLA pakt punten af van concurrent Standard in allerlaatse minuut, OHL weer leider na forfaitscore

Dat was op het nippertje voor Club YLA. Na een felbevochten wedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Standard Fémina zorgde Vanmechelen in de 94e minuut nog voor de ultieme winning goal: 1-2. De Bruggelingen schuiven zo opnieuw op in het klassement. Bovenaan haalde leider OHL nog eens vanouds uit met 6-0 tegen de vrouwen van Zulte Waregem.