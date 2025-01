OH leuven is lachende leider in Super League na gelijkspel tussen Anderlecht en Standard

In onze hoogste voetbalcompetitie bij de vrouwen hebben Anderlecht en Standerd 1-1 gelijkgespeeld. Luna Vanzeir kon de thuisploeg wel op een fraaie manier op voorsprong brengen, maar Amber Barrett kon niet veel later tegenprikken. Door het gelijkspel verliezen de vrouwen van paars-wit hun leidersplaats aan OH Leuven.