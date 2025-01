7 goals! Anderlecht-vrouwen duwen OHL van leiderstroon na spektakelrijke topper

Niets bij de rust wees erop dat de toeschouwers in Oud-Heverlee uiteindelijk 7 doelpunten zouden zien.



Bennink had Anderlecht op het kwartier op voorsprong gebracht na een gelijkopgaande 1e helft zonder veel kansen.



Maar na de koffiepauze moest de stadionomroeper plots de ene doelpuntenmaker na de andere door zijn micro schreeuwen.



En die goals kwamen er aanvankelijk allemaal na een stilstaande fase. De 1-1 (van Veefkind), de 1-2 (De Neve) en de 2-3 (Minnaert) vloeiden allemaal voort uit een hoekschop. De 2-2 van Biesmans was dan weer een strafschop.



In de extra tijd zorgde Reynders nog voor de aansluitingstreffer. Maar meteen na die goal werd de wedstrijd afgefloten.



Anderlecht wipt zo over OH Leuven naar de koppositie in een razend spannend schouder-aan-schoudergevecht.