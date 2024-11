Anderlecht en OHL begaan geen misstap en behouden spanning bovenin Lotto Super League

In de Lotto Super League blijft Anderlecht in het spoor zitten van leider OH Leuven. De landskampioen haalde het zaterdag op de tiende speeldag met 2-1 van AA Gent en blijft zo op twee punten van de Leuvense koploper, die vlotjes met 0-2 won op bezoek bij Westerlo.

Voor Anderlecht was het de tweede overwinning in enkele dagen, na de 7-0-afstraffing in de inhaalwedstrijd tegen Zulte Waregem van afgelopen woensdag.



Luna Vanzeir, die tegen Essevee nog goed was voor een hattrick, en Maxime Bennink scoorden voor paars-wit.

Voor Gent is het tweede opdoffer in korte tijd tegen Anderlecht. Aan het begin van de maand werd het door de Brusselse dames in de achtste finales uit de beker gewipt.