OH Leuven neemt leiderstroon weer over van Westerlo na vlotte overwinning

OH Leuven heeft zich niet op een foutje laten betrappen tegen Zulte Waregem. Na het eerste puntenverlies tegen Gent knoopte de leider in de Super League weer aan met de overwinning tegen de hekkensluiter.

OH Leuven moest vorige week zijn perfecte rapport indienen na een 0-0-gelijkspel tegen Gent, maar lang bleven ze daar niet over kniezen in Leuven.

Onder dreiging van nieuwkomer Westerlo, dat met 4 zeges op een rij zowaar de leidersplaats had overgenomen, wisten de speelster van OHL dat alleen een overwinning volstond tegen Zulte Waregem.

De IJslandse Dilja Yr Zomers had die boodschap begrepen en opende de score na het openingskwartier. Na de rust barstte OHL pas echt los. Eurlings werd goed vrijgespeeld in het strafschopgebied voor de 2-0.

Op het uur kreeg Sara Pusztai te veel ruimte om te schieten. Saar Janssen maakte er op corner nog zware 4-0-cijfers van.

Zo neemt OHL de troon weer over van Westerlo met 13 op 15. Volgende week mogen Leuven en Westerlo onder elkaar uitvechten wie de leidersplaats verdient.