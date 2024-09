Anderlecht spoelt Champions League-exit door met klinkende zege tegen Genk

Lang heeft Anderlecht niet hoeven te rouwen om zijn Champions League-exit.



Deze week werden de RSCA Ladies in de laatste voorronde uitgeschakeld door de Noorse kampioen, maar in eigen competitie toonde het zaterdag opnieuw zijn ware gelaat.



In eigen huis keek het in de ogen van Genk, dat zijn competitiestart met één puntje op vijf wedstrijden helemaal gemist heeft. En ook tegen paars-wit konden de Genkies niet lang dromen. Al na 20 minuten stond het 2-0.



Romy Camps zorgde op het half uur wel nog voor een sprankeltje hoop, maar Anderlecht was daarna duidelijk de betere en liet het doelpunten carrousel nog drie keer draaien.



Paars-wit heeft zo zes op zes, Genk blijft achter in de kelder van het klassement.