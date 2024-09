OH Leuven wint eerste topper van seizoen tegen Standard met winnende treffer in 92e minuut

OH Leuven heeft na 2 speeldagen de macht gegrepen in de Super League. Het kreeg vicekampioen Standard pas in de 92e minuut klein, maar springt zo wel naar de leiding.

Titelpretendenten Anderlecht, Standard en OH Leuven waren vorige week perfect begonnen aan het nieuwe seizoen in de Super League. Met amper 8 ploegen in de hoogste klasse is het evenwel niet lang wachten op toppers.

OH Leuven kreeg meteen vicekampioen Standard op bezoek, al zorgde dat in de eerste helft niet meteen voor vuurwerk. Pas na een uur vond Aurelie Reynders het eerste gaatje voor de openingstreffer voor de thuisploeg.

Standard had snel een antwoord klaar. Mariam Toloba glipte door de buitenspelval en nam doelvrouw Lowiese Seynhaeve te grazen met een knappe lob.

Toch was het laatste woord voor OHL in de 92e minuut. Invalster Sara Pusztai kwam na een een-tweetje alleen voor de Luikse doelvrouw en de aanwinst van Besiktas mikte de bal in de korte hoek.

Met 6 op 6 springt OHL op kop in de Super League. Kampioen Anderlecht komt dit weekend niet in actie in de competitie, want het werkt de kwalificaties in de Champions League af.