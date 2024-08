Favorieten laten geen steek vallen: ook Standard opent seizoen met zege dankzij twee strafschoppen

Na OH Leuven en Anderlecht heeft ook Standard zijn eerste opdracht van de Super League succesvol afgewerkt. Met twee strafschoppen kon het een achterstand tegen Zulte Waregem nog ombuigen.

Landskampioen Anderlecht had stevig uitgehaald in zijn seizoensopener en ook grote uitdager OH Leuven begon met een overwinning.

Dan kon vicekampioen Standard natuurlijk niet achterblijven. Maar bij de rust keken de Luikenaars wel tegen een achterstand aan tegen Zulte Waregem.

Geen probleem voor Noemie Gelders. In een tijdsbestek van 6 minuten mocht ze twee strafschoppen nemen, goed voor twee goals en de overwinning.

Volgende week zaterdag staat al een belangrijke competitiematch op het programma tussen OH Leuven en Standard. De match van Anderlecht is dan uitgesteld, omdat het woensdag de eerste voorronde van de Champions League speelt.