Nieuwkomer Westerlo maakt meteen kennis met ijzersterk Anderlecht: "Best zwaar"

Westerlo is de enige nieuwkomer in de Lotto Super League dit seizoen. Als welkomstgeschenk kreeg het meteen landskampioen Anderlecht op bezoek.

Een vergiftigd geschenk. Anderlecht speelt dit seizoen voor een 8e titel op een rij en zette die ambities meteen kracht bij met een vijfklapper in de Kempen. Bij de rust stond het 0-2, in de tweede helft scoorden de RSCA Women nog 3 keer.

"We wisten dat het niet evident ging worden", reageert Janne Huysmans van Westerlo, "maar 0-5 is best zwaar. Terwijl we toch best goed gespeeld hebben."