OHL opent seizoen met zoete wraak voor verloren bekerfinale tegen Club YLA

In een heruitgave van de bekerfinale van vorig seizoen heeft OHL nu wel aan het langste eind getrokken tegen Club YLA. Een binnentikker van Julie Biesmans volstond voor de perfecte seizoensstart.

Met maar 8 ploegen dit seizoen in de Super League is het niet lang wachten op mooie affiches. Zo kregen we op de openingsspeeldag al een heruitgave van de bekerfinale.

Maar nu wel met een andere uitkomst. Club Brugge mocht vorig seizoen de beker in de prijzenkast zetten na strafschoppen, nu nam OH Leuven revanche voor die gemiste prijs.

Na het uur kreeg doelvrouw Jorijn Covent, die in de bekerfinale nog twee strafschoppen pakte, een kopbal niet weg. Via de deklat viel de bal voor de voeten van Julie Biesmans, die de enige treffer kon scoren.

Een perfecte start van het seizoen voor OHL, dat een 8e titel op een rij van Anderlecht wil voorkomen.