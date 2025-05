OH Leuven doet wat het moet doen met nipte zege tegen Club YLA en zet Anderlecht onder druk

Hannah Eurlings (OH Leuven): "Dit doet deugd. Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar we zitten nu in de fase van de competitie waar dat niet het belangrijkste is. We waren naar hier gekomen voor de 3 punten en het is fijn dat we samen met die midweekmatch 6 op 6 te halen tegen een niet te onderschatten tegenstander. Het is al een heel seizoen een nek-aan-nekrace met Anderlecht. Er volgen nog 2 wedstrijden en een onderling duel. Zij willen net als ons elke wedstrijd winnen, dus die druk is er altijd. Maar wij kunnen straks in ons bedje, terwijl zij nog moeten spelen."



Davinia Vanmechelen (Club YLA): "Deze nederlaag komt minder hard aan dan afgelopen woensdag. We zijn blijven vechten tot de laatste minuut, maar het probleem van heel het seizoen al is dat we niet efficiënt genoeg zijn in de box. Dat zie je in de laatste 10 minuten waar we toch druk op Leuven gezet hebben om die gelijkmaker nog te maken. We moeten met lef durven voetballen en dat is momenteel niet het geval. Dat vind ik jammer. Nu moeten we de hoofden bij elkaar steken en vechten voor die derde plaats."



Aurelie Reynders (OH Leuven): "We zijn heel goed gestart. Na de goal was het iets minder, maar in de tweede helft hebben we het gewoon uitgespeeld. We gaan nu nog alles geven en dan zullen we wel zien waar we uitkomen in die laatste 2 wedstrijden."



Inka Grings (coach Club YLA): "Deze nederlaag voelt niet goed aan. We hebben beter en gedisciplineerder gespeeld dan afgelopen woensdag. We hebben weinig kansen weggeven, maar we spelen tegen een sterke ploeg. Het is jammer van dat tegendoelpunt, maar we hebben wel gereageerd en een ander gezicht getoond dan afgelopen wedstrijd. Daar ben ik trots op."



Arno Van Den Abbeel (coach OH Leuven): "Ik vond ons in de eerste helft vrij goed starten. We krijgen kansen om minstens 3 doelpunten te maken. Dat gebeurt niet. Club YLA trekt dan het laken wat naar zich toe en dan hebben we een paar moeilijke momenten gekend. Ook in de tweede helft starten we goed zonder grote kansen. Dan kwam de vermoeidheid in de groep en maak je de keuze om het blok te zetten om op karakter de 3 punten te halen. Dat hebben we fantastisch gedaan op maturiteit. Op die manier kan je ook matchen winnen."