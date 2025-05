Anderlecht is al snel klaar met Standard en hijst zich weer mede op kop van de Lotto Super League

OH Leuven had de druk vanmiddag al bij Anderlecht gelegd met een krappe zege op het veld van Club YLA. Paars-wit wist dus dat het zich geen misstap kon veroorloven als het aan de leiding wilde blijven.

Die boodschap was duidelijk aangekomen in de Brusselse kleedkamer. Na 20 minuten was de klus eigenlijk al geklaard in de Clasico. De 1-0 stond na 11 minuten op het bord dankzij Vigdis Kristjansdottir, de 2-0 volgde 7 minuten later via Tine De Caigny. Daarna kwam paars-wit niet meer in de problemen.

Zo heeft Anderlecht na de verloren bekerfinale twee keer in 4 dagen tijd wraak kunnen nemen op Standard. Eerder deze week won het nog met 2-4. Belangrijker: het wipt weer naar de koppositie samen met OHL.