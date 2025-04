Vrouwen van Anderlecht en OH Leuven laten geen steek vallen en blijven samen op kop

kalender wo 30 april 2025 22:28

Standard Luik tegen Anderlecht, afgelopen, 2, 4 Standard Luik einde 2 - 4 Anderlecht Lotto Super League - speeldag 3 - 30/04/25 - 13:30

Anderlecht heeft revanche kunnen nemen op Standard na de verloren bekerfinale van een week geleden. In een doelpuntenrijke wedstrijd werd het 2-4 in Luik. De druk lag zo weer in het kamp van OH Leuven, maar dat had later op de dag geen problemen met Club YLA.



De doelpunten in Standard-Anderlecht

11', 0-1, Vatafu (Anderlecht)

45+3', 0-2, Deloose (Anderlecht)

55', 1-2, De Caigny (Standard)

55', 1-3, Kristjansdottir (Anderlecht)

58', 2-3, Gelders (Standard)

81', 2-4, Minnaert (Anderlecht)

Standard - Anderlecht in een notendop Sleutelmoment Na de 1-2 van Standard scoorde Kristjansdottir direct een tegendoelpunt. Het positieve gevoel bij de Rouchettes werd zo gebroken, daarna kwamen ze niet meer in de match. Anderlecht kon loeren op de counter en maakte het in de 80e minuut via Minnaert helemaal af. Vrouw van de match Stefania Vatafu besliste met enkele snedige acties de partij. Ze was de draaischijf bij Anderlecht en had in zowat elk doelpunt een aandeel. Opvallend Anderlecht neemt revanche na de verloren bekerfinale van vorige week. Het is de eerste keer dat een wedstrijd tussen Standard en Anderlecht in de reguliere competitie een winnaar kent.

Anderlecht had na de verloren bekerfinale op paasmaandag iets recht te zetten. Paars-wit had er duidelijk zin in en scoorde al na 11 minuten. Daarna kwam Standard met een reactie, maar scoren lukte niet. Deloose bezorgde Anderlecht tegen de gang van het spel in een dubbele voorsprong. Ook in de tweede helft moesten we niet lang wachten op actie. In de 55e minuut scoorde Standard de aansluitingstreffer. Daar konden de Rouchettes niet lang van genieten. Kristjansdottir herstelt nog geen minuut later de dubbele voorsprong van Anderlecht.

Na drie minuten kan Standard toch terug aansluiten. Via een heerlijke afstandsknal van Gelders wordt het 2-3. Daarna kan Standard niet doorduwen. Anderlecht beslist de match in minuut 80. Minnaert scoort, de wedstrijd is voorbij. Door die zege lag de bal weer in het kamp van OH Leuven. Zij moesten thuis winnen tegen Club YLA om gelijke tred te houden aan de kop van het klassement. Het werd uiteindelijk 3-0, dankzij twee goals van Jeslynn Kuijpers en een owngoal. Hierdoor blijven Anderlecht en OHL de play-offs aanvoeren, met 31 punten. Komend weekend krijgen we dezelfde affiches als vandaag, maar dan speelt paars-wit wel thuis en OHL in Brugge.

Reacties na de wedstrijd

Laura De Neve (Anderlecht): "Ik ben blij dat we na twee verliezen de knop weer hebben kunnen omdraaien. Al hebben we het onszelf weer onnodig moeilijk gemaakt. Zaterdag moeten we terug vol aan de bak."

Mariam Toloba (Standard): "We zijn geen U-10 meer. Zulke tegengoals mogen we niet pakken. Het was niet goed genoeg vandaag. Ook van mijn kant was het voldoende. We kwamen terug in de match, maar dan kregen we weer een domme goal tegen. Dan is de motivatie snel weg."