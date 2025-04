LIVE: Spoelt Anderlecht de verloren bekerfinale door op het veld van Standard?

Revanche voor Anderlecht?

Vorige week verloor Anderlecht de bekerfinale tegen Standard. Een rode kaart en een doelpunt van Mariam Toloba deden paars-wit de das om. In de competitie is het minder spannend. Anderlecht staat bovenaan gelijk met OH Leuven, Standard Fémina staat derde, maar volgt al op 7 punten.



Wie trekt vandaag aan het langste eind? Volg het om 13.30 uur via deze liveblog.