LIVE: Dubbele voorsprong voor Anderlecht, kan Standard terugvechten in de tweede helft?

Einde van de eerste helft

De eerste helft is afgelopen. Vatafu zette Anderlecht al snel op voorsprong, maar kon niet doordrukken. Het was Standard dat met elke goede kansen jacht maakte op de aansluitingstreffer. In de extra tijd kreeg Standard hjet deksel op de neus. Laura Deloose zette Anderlecht op een 0-2 voorsprong. Kan Standard nog terugvechten in de tweede helft?