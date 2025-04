LIVE: Leider OHL kan voorlopig geen vuist maken tegen agressief Standard en moet thuis achtervolgen

0-2 bij rust

Standard leidt bij de rust verdiend met 0-2 op het veld van de leider.



OHL had de handen vol met de Ierse Barett. De flankspeler van Standard was telkens sneller dan haar directe tegenstander en bekroonde haar sterke eerste helft met een doelpunt en een assist.



Eerst trapte van op afstand de bal onhoudbaar in de winkelhaak om vervolgens 5 minuten later de bal panklaar te leggen voor de inlopende Toloba.



Leuven kreeg via Reynders een goeie kans op de aansluitingstreffer, maar de aanvalster botste op doelvrouw Hemminga.





OHL zal uit een ander vaatje moeten tappen in de 2e helft als het niet met een negatieve noot aan Play Off 1 wil starten.