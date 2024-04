LIVE: Krijgen we in de tweede helft in de topper tussen Anderlecht en OHL wel doelpunten?

Appel voor hands! Bij een gevaarlijke voorzet van Anderlecht, gaan plots veel paars-witte armen de lucht in. De speelsters willen een strafschop, omdat Mertens, een verdedigster van Leuven, de bal met de arm zou beroerd hebben. Pas in de herhaling krijgen we duidelijkheid en zien we dat Mertens wel degelijk de bal raakte met de arm. Maar in de Super League is er geen VAR en dus geen strafschop voor Anderlecht!