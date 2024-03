LIVE (13.30 u): OHL wil weer naar koppositie wippen in Super League met zege in Gent

Na de doelpuntenkermis tegen Genk, moet ook Gent voor de bijl. OHL wil weer naar de leidersplaats springen in de Women Super League, want Anderlecht - en vanavond ook Standard? - hijgen in de nek. Toont Leuven zijn klasse of is Gent verrassend weerbarstig? Volg het vanaf 13.30 uur live.