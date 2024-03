NIEUW: Volg morgen Anderlecht-Club YLA in titelplay-offs Women Super League met near live-clips

Sporza biedt tijdens de play-offs van de Lotto Super League extra aandacht aan de ontknoping bij de vrouwen. Elke zaterdagmatch van 13.30 uur wordt met fase per fase gevolgd. We zetten ook nog tijdens de wedstrijd zo snel mogelijk de clipjes van de belangrijkste fases en doelpunten online in de matchfiche.



Morgen bijten we de spits af met Anderlecht tegen Club YLA, of de derde in de stand die de vierde ontvangt. Anderlecht kan Standard en OHL al meteen onder druk zetten.



Na halvering van de punten staat Standard op kop met evenveel punten als OHL, Anderlecht volgt op 1 punt, Club Brugge op 6. Bij winst wipt Anderlecht over Standard en OHL, die later op de avond spelen.