VIDEO: Vrouwen Anderlecht omzeilen gevaarlijke klif op Sclessin en zetten OHL onder druk

De wedstrijd brak pas open na de pauze. Marinucci trapte in de kluts de bal over haar eigen hoofd in de verste hoek. Bij Anderlecht stonden ze erbij en keken ernaar.

Anderlecht voelde natuurlijk het gevaar met het oog op het klassement en zette de situatie recht in twee minuten met evenveel penalty's.

Eerst Wijnants en daarna aanvoerster De Neve kozen allebei om hun strafschop in dezelfde hoek te trappen. Vooral de 1-2 van De Neve was knap getrapt.

Standard had geen antwoord meer in huis en werd helemaal vleugellam gemaakt toen Gelders in de 83e minuut een tweede gele kaart kreeg.