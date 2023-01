Status quo: OH Leuven blijft leider na scoreloos gelijkspel tegen Anderlecht

OH Leuven heeft dit seizoen resoluut zijn zinnen gezet op de titel en in de vorige ontmoeting - midden november - smeerde het Anderlecht een eerste en enige nederlaag (2-3) aan.

De leider is nog ongeslagen, maar liet begin december wel zijn eerste punten liggen tegen Zulte Waregem.

0-0 werd het toen en dat zou ook deze namiddag het verdict zijn. Het middenveld werd helemaal dichtgetimmerd, de fraaie combinaties waren schaars door de puike organisatie.

Jill Janssens had 2 keer de bal aan de voet voor de openingsgoal, maar haar schoten waren niet goed gekaderd. In de staart van de eerste helft was Van Belle nog de reddende engel aan de paal (zie video), ook na de pauze haalden de vele foutjes het tempo uit de uitgeregende match.



Anderlecht zette een slotoffensief in, waarbij Wijnants in de absolute slotfase nog bijna de bal in de hoek kon trappen, maar Evrard ging goed plat.