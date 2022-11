Anderlecht spoelt eerste nederlaag door met doelpuntenfestival tegen Club YLA

Was de dam gebroken? Zou na de eerste nederlaag van het seizoen meteen een tweede volgen voor Anderlecht? Die vraag moet halfweg toch even door de hoofden hebben gespookt bij paars-wit.

Club YLA, dat na een 3e nederlaag van het seizoen weer wou aanknopen met de overwinning, schoot sterk uit de startblokken. De openingstreffer van Ariyo werd nog uitgewist door Charlotte Tison, maar Davinia Vanmechelen stuurde Club Brugge toch met een voorsprong de kleedkamers in.

Maar Anderlecht wou OH Leuven, de herfstkampioen met 30 op 30, niet helemaal uit het zicht verliezen en stelde na de pauze orde op zaken. Van 1-2 ging het naar 5-2 in de slotfase. Vooral in het slotkwartier was paars-wit trefzeker.

Club Yla kon het doelpuntenfestival nog afmaken met een eerredder van Vanmechelen, maar slikte wel zijn 4e nederlaag. Anderlecht zet opnieuw druk op Leuven, dat morgen Standard partij geeft.