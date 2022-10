OH Leuven omzeilt lastige klip in Brugge en bevestigt koppositie

Club YLA zag in Roeselare de onvermijdelijke Ella Van Kerkhoven al snel de score openen, de jonge Nederlandse Nikee Van Dijk zette de bezoeksters halfweg de eerste helft op rozen.



Op het uur maakte Davinia Vanmechelen de aansluitingstreffer - de eerste tegengoal van OHL na 8 speeldagen in deze competitie, maar verder kwam de thuisploeg niet meer. Doelvrouw Schamp verhinderde de 1-3 vanaf de stip, maar in het slot kwam die score toch nog op het bord.



Hannah Eurlings maakte er fraai 1-3 van. OHL leidt met 24 op 24.