Vrouwen van Anderlecht tonen de mannen hoe het moet met klinkende zege bij Club YLA

Anderlecht had samen met OH Leuven nog een perfect rapport. Het moest dus winnen om de rol bovenaan niet te lossen. Club YLA kon zelf ook mooie cijfers voorleggen, met 13 op 15.



Een evenwichtige krachtmeting werd het desondanks niet. Het duurde een halfuur voor het verzet van Club YLA was gebroken. Anderlecht sloeg toe met twee sneller goals, van Vatafu en Wijnants.



Die geschiedenis herhaalde zich na de rust, waarin Anderlecht kort na elkaar weer twee keer wist te scoren. Eerst maakte Jacobs er 0-3 van, daarna werkte Boutiebi de bal in eigen doel voor de 0-4-eindscore.