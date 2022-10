OHL laat geen spaander heel van Aalst en blijft foutloos in Super League

Vicekampioen mocht op speeldag 6 na een uitstekende seizoensstart op bezoek komen in Aalst, de op een na laatste in de stand. Titelpretendent OHL ging gezapig van start en via pas laat in de eerste helft via Kees de thuisploeg verschalken.

Na de rust kwam de Leuvense machine helemaal op toerental. Cranshoff, tweemaal Ampoorter en driemaal Red Flame Van Kerkhoven zorgden voor een verpletterende 0-7-uitslag.

Door de monsterzege blijft OHL foutloos in de competitie. Met 15 op 15 heeft het evenveel punten als concurrent Anderlecht en seizoensrevelatie Zulte Waregem, dat wel een wedstrijd meer op de teller heeft.