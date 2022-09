Vrouwen van Anderlecht winnen klassieker, ook OHL blijft foutloos

Anderlecht en Standard zijn de meest succesvolle clubs in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in België, al heeft paars-wit de laatste jaren overtuigend de fakkel overgenomen van Standard Fémina.

Dat werd ook duidelijk in hun onderlinge confrontatie. Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute zag hoe Standard lange tijd stand kon houden, maar uiteindelijk toch door de knieën moest na goals van Marie Minnaert en Sarah Wijnants.



Domper op de feestvreugde was de blessure voor Esther Buabadi, pas overgekomen van Club YLA. Die huilde van de pijn na een vermoedelijke breuk in haar pols of hand.