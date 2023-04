Geschiedenis herhaalt zich: Anderlecht pakt titel op het veld van OH Leuven

Fase per fase

clock 15:22 tweede helft, 15 uur 22. Anderlecht is kampioen !!! De zesde landstitel op rij is een feit voor Anderlecht! Net als vorig jaar pakt paars-wit de titel in het hol van de leeuw(in). OH Leuven moet alweer de pijn verbijten na een sterk seizoen. . Anderlecht is kampioen !!! De zesde landstitel op rij is een feit voor Anderlecht! Net als vorig jaar pakt paars-wit de titel in het hol van de leeuw(in). OH Leuven moet alweer de pijn verbijten na een sterk seizoen.

clock 15:19 tweede helft, 15 uur 19. 1 extra minuut. De tegengoal heeft Anderlecht wakker geschud. De bezoekers verdedigen scherper, maar OHL blijft wel op de deur kloppen. OHL heeft niet veel tijd meer. Er komt maar 1 minuut extra tijd. . 1 extra minuut De tegengoal heeft Anderlecht wakker geschud. De bezoekers verdedigen scherper, maar OHL blijft wel op de deur kloppen. OHL heeft niet veel tijd meer. Er komt maar 1 minuut extra tijd.

clock 15:08 tweede helft, 15 uur 08. Het doelpunt van de hoop: 1-2. Ein-de-lijk! OHL heeft het doelpunt beet dat het al een hele tijd verdient. Detruyer zet scherp voor. Het is niet helemaal duidelijk of Van Kerkhoven de bal nog raakt met de tip van de schoen, maar we denken van niet. Doet dit de match nog kantelen? . Het doelpunt van de hoop: 1-2 Ein-de-lijk! OHL heeft het doelpunt beet dat het al een hele tijd verdient. Detruyer zet scherp voor. Het is niet helemaal duidelijk of Van Kerkhoven de bal nog raakt met de tip van de schoen, maar we denken van niet. Doet dit de match nog kantelen?

clock 15:00 tweede helft, 15 uur . Van Kerkhoven is de volgende speelster van OHL die grote kansen krijgt. Twee stuks kort na elkaar. Eerst verdedigt Colson nog prima, de kopkans van Van Kerkhoven meteen erna is te zwak. . Van Kerkhoven is de volgende speelster van OHL die grote kansen krijgt. Twee stuks kort na elkaar. Eerst verdedigt Colson nog prima, de kopkans van Van Kerkhoven meteen erna is te zwak.

clock 14:57 tweede helft, 14 uur 57. OHL heeft het aan zichzelf te "danken". Een enorme kans voor OHL. Maar geen doelpunt. Janssens kan alleen op doelvrouw Odeurs af, maar krijgt de bal niet in doel. De rekensom aan goede kansen voor Leuven kan niet meer op een hand worden geteld. Alleen merk je daar niets van op het scorebord. . OHL heeft het aan zichzelf te "danken" Een enorme kans voor OHL. Maar geen doelpunt. Janssens kan alleen op doelvrouw Odeurs af, maar krijgt de bal niet in doel. De rekensom aan goede kansen voor Leuven kan niet meer op een hand worden geteld. Alleen merk je daar niets van op het scorebord.

clock 14:50 tweede helft, 14 uur 50. Dodelijke tegenstoot van Anderlecht: 0-2. Een koude douche voor Leuven. Anderlecht scoort bij zijn eerste kans in de tweede helft. Wijnants breekt uit op links. Ze gaat niet voor eigen succes zoals bij de 0-1, maar legt rustig voor naar Lore Jacobs en die kan niet meer missen. . Dodelijke tegenstoot van Anderlecht: 0-2 Een koude douche voor Leuven. Anderlecht scoort bij zijn eerste kans in de tweede helft. Wijnants breekt uit op links. Ze gaat niet voor eigen succes zoals bij de 0-1, maar legt rustig voor naar Lore Jacobs en die kan niet meer missen.

clock 14:46 tweede helft, 14 uur 46. Detruyer is zichzelf een moeilijke nacht aan het bezorgen. Detruyer gaat slecht slapen als OHL verliest vandaag. Ze zet centraal op het veld zelf een goede actie op, krijgt de bal terug in het strafschopgebied, maar schiet als eindstation wild over het doel. Dit is de beste kans van de wedstrijd voor OHL. . Detruyer is zichzelf een moeilijke nacht aan het bezorgen Detruyer gaat slecht slapen als OHL verliest vandaag. Ze zet centraal op het veld zelf een goede actie op, krijgt de bal terug in het strafschopgebied, maar schiet als eindstation wild over het doel. Dit is de beste kans van de wedstrijd voor OHL.

clock 14:34 tweede helft, 14 uur 34. Begin tweede helft. OHL heeft nog een helft om voor spanning in deze match en de competitie te zorgen. De thuisploeg moet vooral proberen doorgaan op het elan van het einde van de eerste periode. . Begin tweede helft OHL heeft nog een helft om voor spanning in deze match en de competitie te zorgen. De thuisploeg moet vooral proberen doorgaan op het elan van het einde van de eerste periode.

clock 14:17 eerste helft, 14 uur 17. Rust : 0-1. Anderlecht staat op 45 minuten van de titel. De bezoekers scoorden na 59 seconden en konden zo controleren. OHL moest bekomen van die heel vroege opdoffer, maar toonde in het slot van de eerste helft dat deze wedstrijd niet gespeeld is. De trainer zal wel het woord efficiëntie in de mond nemen tijdens de rust. . Rust : 0-1 Anderlecht staat op 45 minuten van de titel. De bezoekers scoorden na 59 seconden en konden zo controleren. OHL moest bekomen van die heel vroege opdoffer, maar toonde in het slot van de eerste helft dat deze wedstrijd niet gespeeld is. De trainer zal wel het woord efficiëntie in de mond nemen tijdens de rust.

clock 14:15 eerste helft, 14 uur 15. OHL gaat vloeken aan de rust. Opnieuw een prima voorzet van Cranshoff. Ze heeft Janssens alleen zien staan aan de tweede paal. Buabadi zorgt nog net voor voldoende afleiding, want Janssens duwt de bal op flauwe manier naast. . OHL gaat vloeken aan de rust Opnieuw een prima voorzet van Cranshoff. Ze heeft Janssens alleen zien staan aan de tweede paal. Buabadi zorgt nog net voor voldoende afleiding, want Janssens duwt de bal op flauwe manier naast.

clock 14:12 eerste helft, 14 uur 12. Detruyer krijgt de 1-1 niet in doel. Een baalmoment voor OHL in het slot van de eerste helft. Credits voor Cranshoff voor het opzetten van een aanval op rechts en een lage voorzet in de voeten van Detruyer. Die laatste trapt rechtdoor, maar daar staat ploeggenoot Van Kerkhoven. Ze krijgt het schot tegen de hakken. Kruisen had Detruyer moeten doen. Grote kans, dit. . Detruyer krijgt de 1-1 niet in doel Een baalmoment voor OHL in het slot van de eerste helft. Credits voor Cranshoff voor het opzetten van een aanval op rechts en een lage voorzet in de voeten van Detruyer. Die laatste trapt rechtdoor, maar daar staat ploeggenoot Van Kerkhoven. Ze krijgt het schot tegen de hakken. Kruisen had Detruyer moeten doen. Grote kans, dit.

clock 14:04 eerste helft, 14 uur 04. Wijnants is dicht bij een tweede doelpunt. Van Belle wijkt en wijkt en wijkt voor de oprukkende Wijnants. Is de verdedigster van OHL de 0-1 al vergeten? Wijnants ziet het graag gebeuren, want zij kapt graag om meteen snel te schieten. Het is doelvrouw Evrard die het moet oplossen voor OHL. . Wijnants is dicht bij een tweede doelpunt Van Belle wijkt en wijkt en wijkt voor de oprukkende Wijnants. Is de verdedigster van OHL de 0-1 al vergeten? Wijnants ziet het graag gebeuren, want zij kapt graag om meteen snel te schieten. Het is doelvrouw Evrard die het moet oplossen voor OHL.

clock 14:02 eerste helft, 14 uur 02. De paarse muur wordt nu toch getest door OHL. Hier en daar ontstaan barstjes, maar geen enorme scheuren. Leuven moet het telkens proberen via kleine gaatjes aan de buitenkanten en als de bal daar doorkomt, dan speelt Odeurs voor klusjesman en lost het op. . De paarse muur wordt nu toch getest door OHL. Hier en daar ontstaan barstjes, maar geen enorme scheuren. Leuven moet het telkens proberen via kleine gaatjes aan de buitenkanten en als de bal daar doorkomt, dan speelt Odeurs voor klusjesman en lost het op.

clock 13:59 eerste helft, 13 uur 59. Leuven heeft evenwicht hersteld. De thuisploeg heeft de druk van Anderlecht van zich afgespeeld en werkt zich in de match. Een goede combinatie brengt Detruyer in schietpositie. De hoek is wel scherp en het schot wat te voorspelbaar voor Odeurs. . Leuven heeft evenwicht hersteld De thuisploeg heeft de druk van Anderlecht van zich afgespeeld en werkt zich in de match. Een goede combinatie brengt Detruyer in schietpositie. De hoek is wel scherp en het schot wat te voorspelbaar voor Odeurs.

clock 13:56 eerste helft, 13 uur 56. Wedstrijd ligt even stil. Lore Jacobs ligt even geveld op het veld en heeft verzorging nodig. Het lijkt wel mee te vallen voor de nummer 9 van Anderlecht. Ze krabbelt overeind en zal verder kunnen. . Wedstrijd ligt even stil Lore Jacobs ligt even geveld op het veld en heeft verzorging nodig. Het lijkt wel mee te vallen voor de nummer 9 van Anderlecht. Ze krabbelt overeind en zal verder kunnen.

