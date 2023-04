Vrouwen van OH Leuven hebben hun 1e zege in de play-offs eindelijk te pakken

OH Leuven was samen met Anderlecht als favoriet aan de nacompetitie begonnen, maar in de play-offs sloop er plots zand in de machine.

De vrouwen van OHL konden maar één puntje sprokkelen in hun eerste 3 wedstrijden, maar zaterdagavond tegen Club YLA lukte het dan toch.

Heel overtuigend was het nog steeds niet: Jill Janssens tekende met het enige doelpunt van de match voor een zuinige overwinning tegen de bezoekers uit Brugge.

OHL blijft zo in het spoor van Anderlecht, dat zaterdagmiddag al met ruim verschil won in Gent. De paars-witte vrouwen tellen in de stand één puntje meer. Standard en Genk speelden zaterdag gelijk en volgen op respectievelijk 3 en 4 punten van Anderlecht.