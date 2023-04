Leider Anderlecht creëert ademruimte in Gent, Lore Jacobs scoort er 3

De play-offs begonnen desastreus voor Anderlecht met een 0 op 6, maar OHL deed met 1 op 6 maar net iets beter. Na de winst in de topper tegen OHL vorige week kwam Anderlecht op kop met 1 punt meer dan Standard en OHL.



Tegen AA Gent, het zwakke zusje in de titelplay-offs, maakten de vrouwen van coach Dave Mattheus er 4 punten voorsprong van. Na vorige week speelden ze duidelijk met meer vertrouwen.



Voor de rust dikte de 17-jarige spits Jacobs haar seizoenstotaal aan tot 13 goals. Ze kopte een voorzet van Vatafu binnen en trapte 2 keer raak van in de 16 na terugleggen van Wijnants.



Jacobs kreeg trouwens haar opleiding in Gent, maar verhuisde vorige zomer samen met Mattheus van Gent naar Anderlecht.



De Gentse defensie stond af en toe op wankele benen, na de rust dikten Deloose en Buabadi de score aan. Maximus, ex-Anderlecht, kon in het slot de eer redden.



Anderlecht blijft dus al zeker op kop na de 4e van 10 speeldagen in de play-offs. De volgende speeldag is wel pas over 2 weken, er is eerst een interlandbreak.