LIVE: Afscheidnemende De Camargo (38) moet RWDM aan laatste 1A-ticket helpen tegen Seraing

11' eerste helft, minuut 11. Het is echt ouderwets bikkelen op het middenveld. Rommens en Maziz geven elkaar geen duimbreed toe, maar het is toch die laatste die erin slaagt weg te draaien. Een kans levert het niet op. . Het is echt ouderwets bikkelen op het middenveld. Rommens en Maziz geven elkaar geen duimbreed toe, maar het is toch die laatste die erin slaagt weg te draaien. Een kans levert het niet op.

7' eerste helft, minuut 7. Seraing begon er gretig aan, maar RWDM is niet van plan om zich te laten wegzetten vanavond en heeft zich zeker in de match geknokt. Met de enthousiaste gezangen vanop de tribunes is dit een vermakelijk matchbegin. . Seraing begon er gretig aan, maar RWDM is niet van plan om zich te laten wegzetten vanavond en heeft zich zeker in de match geknokt. Met de enthousiaste gezangen vanop de tribunes is dit een vermakelijk matchbegin.

5' eerste helft, minuut 5. Knap schot Hazard. RWDM reageert meteen! Hazard komt uitstekend naar binnen en krult zijn schot zeker niet ver naast. Dietsch zat er zelfs kort even aan, maar Lardot geeft geen hoekschop. . Knap schot Hazard RWDM reageert meteen! Hazard komt uitstekend naar binnen en krult zijn schot zeker niet ver naast. Dietsch zat er zelfs kort even aan, maar Lardot geeft geen hoekschop.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste kans is voor de thuisploeg. Na een leuke combinatie met Mikautadaze krijgt Poaty wat vrijheid, maar de wingback kraakt zijn schot. Seraing is er met de meeste energie en kwaliteit aan de bal aan begonnen. . De eerste kans is voor de thuisploeg. Na een leuke combinatie met Mikautadaze krijgt Poaty wat vrijheid, maar de wingback kraakt zijn schot. Seraing is er met de meeste energie en kwaliteit aan de bal aan begonnen.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Camargo krijgt nog bloemen en een hartelijk appaus, maar nu is het bittere ernst. Scheidsrechter Lardot fluit de partij op gang die ongetwijfeld bol zal staan van de spanning. Welk team begint er het beste aan? . Aftrap De Camargo krijgt nog bloemen en een hartelijk appaus, maar nu is het bittere ernst. Scheidsrechter Lardot fluit de partij op gang die ongetwijfeld bol zal staan van de spanning. Welk team begint er het beste aan?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40. De laatste minuten tikken weg en de spanning stijgt in het Stade du Pairay. Er stijgen rookpluimen op uit het thuis- en uitvak. Welk team zal vanavond de 17 andere 1A-clubs vervoegen? . De laatste minuten tikken weg en de spanning stijgt in het Stade du Pairay. Er stijgen rookpluimen op uit het thuis- en uitvak. Welk team zal vanavond de 17 andere 1A-clubs vervoegen?

20:23 vooraf, 20 uur 23. Euvrard heeft nieuw wedstrijdplan klaar. Na de heenmatch gaf RWDM-coach Vincent Euvrard aan te sleutelen aan een nieuw wedstrijdplan en in tegenstelling tot zijn collega bij Seraing brengt hij wel een wijziging aan. De 20-jarige linksbuiten Zakaria El Ouahdi komt aan de aftrap, Ephestion moet vrede nemen met een plekje op de bank. . Euvrard heeft nieuw wedstrijdplan klaar Na de heenmatch gaf RWDM-coach Vincent Euvrard aan te sleutelen aan een nieuw wedstrijdplan en in tegenstelling tot zijn collega bij Seraing brengt hij wel een wijziging aan. De 20-jarige linksbuiten Zakaria El Ouahdi komt aan de aftrap, Ephestion moet vrede nemen met een plekje op de bank.



20:18 vooraf, 20 uur 18. Offensieve weelde bij Seraing. Net zoals in de heenmatch kiest Seraing-coach Garcia voor heel wat offensieve opties. Zo spelen Jallow en Maziz opnieuw in steun van spitsen Mikautadze en Mouandilmadji. Het is dezelfde opstelling als in de heenmatch. Seraing boekte toen een verdiende 0-1-zege op het veld van RWDM. . Offensieve weelde bij Seraing Net zoals in de heenmatch kiest Seraing-coach Garcia voor heel wat offensieve opties. Zo spelen Jallow en Maziz opnieuw in steun van spitsen Mikautadze en Mouandilmadji. Het is dezelfde opstelling als in de heenmatch. Seraing boekte toen een verdiende 0-1-zege op het veld van RWDM.

20:15 vooraf, 20 uur 15.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Laatste keer De Camargo. Na vanavond zit de profcarrière van Igor de Camargo er onherroepelijk op. Zelfs als RWDM erin slaagt om te promoveren zal de Braziliaanse Belg zijn voetbalschoenen opbergen. De Camargo stopt in elk geval niet in de anonimiteit, het Stade du Pairay is helemaal uitverkocht voor deze cruciale partij. . Laatste keer De Camargo Na vanavond zit de profcarrière van Igor de Camargo er onherroepelijk op. Zelfs als RWDM erin slaagt om te promoveren zal de Braziliaanse Belg zijn voetbalschoenen opbergen. De Camargo stopt in elk geval niet in de anonimiteit, het Stade du Pairay is helemaal uitverkocht voor deze cruciale partij.

20:01 vooraf, 20 uur 01.

19:56 vooraf, 19 uur 56. 1972/73. Vanavond kan RWDM als 3e Brusselse club Anderlecht en Union vervoegen in 1A. Het moet dan wel een 0-1-achterstand ophalen op het veld van Seraing. De laatste keer dat er 3 Brusselse clubs op het hoogste niveau actief waren was overigens in 1972/73. Een eeuwigheid geleden dus. . 1972/73 Vanavond kan RWDM als 3e Brusselse club Anderlecht en Union vervoegen in 1A. Het moet dan wel een 0-1-achterstand ophalen op het veld van Seraing. De laatste keer dat er 3 Brusselse clubs op het hoogste niveau actief waren was overigens in 1972/73. Een eeuwigheid geleden dus.

10:51 vooraf, 10 uur 51. We hebben de heenwedstrijd geanalyseerd en we weten nu wat we beter moeten doen. In de heenwedstrijd hebben we getoond dat we Seraing pijn kunnen doen. We staan maar één doelpunt achter, alles is nog mogelijk. Vincent Euvrard (coach RWDM). We hebben de heenwedstrijd geanalyseerd en we weten nu wat we beter moeten doen. In de heenwedstrijd hebben we getoond dat we Seraing pijn kunnen doen. We staan maar één doelpunt achter, alles is nog mogelijk. Vincent Euvrard (coach RWDM)

10:50 - Vooraf Vooraf, 10 uur 50

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Yahya Nadrani, Kouadio-Yves Dabila, Mikael Dyrestam, Daniel Opare, Morgan Poaty, Ibrahima Cissé, Ablie Jallow, Youssef Maziz, Georges Mikautadze, Marius Mouandilmadji Opstelling RFC Seraing Guillaume Dietsch, Yahya Nadrani, Kouadio-Yves Dabila, Mikael Dyrestam, Daniel Opare, Morgan Poaty, Ibrahima Cissé, Ablie Jallow, Youssef Maziz, Georges Mikautadze, Marius Mouandilmadji

Opstelling RWDM. Théo Defourny, Ibrahima Sankhon, Gilles Ruyssen, Florian Le Joncour, Yan Vorogovskiy, Kylian Hazard, Nicolas Rommens, Zakaria El Ouahdi, Theo Gece, Lenny Nangis, Igor De Camargo Opstelling RWDM Théo Defourny, Ibrahima Sankhon, Gilles Ruyssen, Florian Le Joncour, Yan Vorogovskiy, Kylian Hazard, Nicolas Rommens, Zakaria El Ouahdi, Theo Gece, Lenny Nangis, Igor De Camargo