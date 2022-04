LIVE: Beste kansen zijn voor Seraing, maar ook RWDM toont zich in barrageduel

Daar is het antwoord van RWDM. Hazard kan vanuit een scherpe hoek toch nog afdrukken. Doelman Dietsch is echter bij de pinken en brengt redding.

eerste helft, minuut 39. Daar is het antwoord van RWDM. Hazard kan vanuit een scherpe hoek toch nog afdrukken. Doelman Dietsch is echter bij de pinken en brengt redding. .

De 0-1 hangt nu al een tijdje in de lucht. Poaty zet een goede dribbel in waarna Mikautadze nog kan trappen. Het scheelt geen haar, want hij trapt maar net naast de paal.

eerste helft, minuut 27. De 0-1 hangt nu al een tijdje in de lucht. Poaty zet een goede dribbel in waarna Mikautadze nog kan trappen. Het scheelt geen haar, want hij trapt maar net naast de paal. .

Opare stuurt Mikautadze prima het straatje in. Tot een schot komt het niet, want Mikautadze talmt te lang met de bal aan de voet.

eerste helft, minuut 18. Opare stuurt Mikautadze prima het straatje in. Tot een schot komt het niet, want Mikautadze talmt te lang met de bal aan de voet. .

5'

eerste helft, minuut 5. Het is voorlopig wat aftasten wat beide clubs in deze beginperiode aan het doen zijn. Kansen hebben we in dit prille begin nog niet gezien. .