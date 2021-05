LIVE: Waasland-Beveren zit in de problemen, is Seraing op weg naar 1A?

De kaarten vliegen ons nu om de oren. Verstraete is de volgende die in het boekje verdwijnt.

tweede helft, minuut 55. De kaarten vliegen ons nu om de oren. Verstraete is de volgende die in het boekje verdwijnt. .

De wedstrijd wordt wat bitsiger. Frey gaat in het boekje voor een fout op Nadrani. Hayen is ondertussen woest langs de zijlijn. Hij vond dat zijn spits er niets kon aan doen dat hij doorgleed.

tweede helft, minuut 54. De wedstrijd wordt wat bitsiger. Frey gaat in het boekje voor een fout op Nadrani. Hayen is ondertussen woest langs de zijlijn. Hij vond dat zijn spits er niets kon aan doen dat hij doorgleed. .

Vijf minuten ver in de tweede helft en de bordjes hangen al gelijk. Frey houdt zijn verdediger goed aan de praat, bedient Sinani in de zestien en die mikt de gelijkmaker voorbij Dietsch knap in doel.

tweede helft, minuut 50. Daar is de 2-2 al. Vijf minuten ver in de tweede helft en de bordjes hangen al gelijk. Frey houdt zijn verdediger goed aan de praat, bedient Sinani in de zestien en die mikt de gelijkmaker voorbij Dietsch knap in doel. .

47'

tweede helft, minuut 47. Tweede helft. We zijn er opnieuw aan begonnen in een Beveren voor een heel belangrijke tweede helft voor de thuisploeg. Heymans is in de kleedkamer gebleven, Efford komt naast Frey in de spits. Hayen zet dus alles op alles en dat is ook begrijpelijk. .