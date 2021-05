Ontsnapt Waasland-Beveren opnieuw? "2 cupmatchen tegen Seraing, 2 finales"

11:39

vooraf, 11 uur 39. Hayen: "Ik heb één doel: Waasland-Beveren in de JPL houden". Waasland-Beveren werd vorig seizoen gered door de stopzetting van de competitie, nu moet het zelf de klus klaren tegen Seraing. Als het verliest in de twee barragematchen, zakt het na 9 jaar uit de hoogste klasse. De favorietenrol gaat coach Nicky Hayen niet uit de weg. "Het is niet de eerste keer dat een tweedeklasser zich de underdogrol aanmeet", zegt hij. "Misschien is dat wel logisch. Er komen nu twee cupmatchen aan voor mijn team. Twee finales, zeg maar. Wij zullen in beide matchen top moeten zijn om dit alles tot een goed einde te brengen." "We moeten van onze eigen kracht uitgaan. Mijn spelers moeten in gedachten houden hoeveel moeite we hebben gedaan om die barragewedstrijden alsnog te halen. Alles wat we 34 matchen lang hebben proberen te verwezenlijken, kunnen wij niet zomaar weggooien na twee nog crucialere wedstrijden. Ik heb maar één doel en dat is Waasland-Beveren in de Jupiler Pro League te houden." .