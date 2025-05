STVV reikt hand uit naar het behoud en veroordeelt Kortrijk tot degradatie

Veel duidelijker konden de kaarten vooraf niet liggen. Bij winst duwde STVV Kortrijk uit de eerste klasse en wipte het zelf naar de veilige eerste plek in de Relegation Play-offs. Met enfant terrible Lamkel Zé op de bank begon de thuisploeg voortvarend met vroege kansen voor Lapoussin en Bertaccini. Geen van beiden wist het kader te vinden, waarna het Truiense spel zachtjesaan verwaterde. Pas met een diepe bal op Patris kwam er opnieuw vuur in de match. Zelfs Beerschot, tot dan toe nagenoeg onbestaande, kwam dreigen. Kokubo had flink wat moeite met een sluw schot van Al-Sahafi. Aan de overkant legde STVV een stotterende aanval op het kunstgras van Stayen. Met wat geluk hobbelde de bal tot bij de juiste voeten: die van Bertaccini. Die krulde de 1-0 mooi binnen. Enkele minuten daarna profiteerde Bertaccini bijna van mistasten van de onervaren Beerschot-doelman Doucouré. Die herpakte zich door in de toegevoegde tijd van de eerste helft Lapoussin af te stoppen. De tweede periode begon met een leegte van zo'n twintig minuten. Toen trok Bertaccini de aandacht weer naar zich toe. Eerst met een aflegger op Vanwesemael, die oog in oog met Doucouré niet kon afwerken. Op heerlijk aangeven van Patris deed Bertaccini het dan maar zelf. Vlotjes danste hij rond Doucouré om de 2-0 in het gapende doel te deponeren. In Kortrijk voelden ze de bui al hangen. Een geslagen Beerschot riskeerde nog meer doelpunten te slikken. Lapoussin werd echter afgeblokt en Ferrari liep zichzelf een paar keer voorbij. Zo werd het kort voor het einde toch weer spannend. Door een onhandige overtreding van Kokubo kreeg Beerschot een strafschop. Cagro zette die om, maar meer kregen de bezoekers niet meer klaar. STVV is minstens zeker van de barrages. Als het op de laatste speeldag even goed doet als Cercle Brugge, hoeft het zelfs niet meer het veld op tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Adriano Bertaccini en STVV vierden een levensbelangrijke overwinning. "We hebben de goesting getoond die we vandaag moesten tonen. Het is meer dan verdiend. We hebben heel goed gespeeld. We hadden misschien die penalty kunnen vermijden om meer bevrijd te zijn op het einde, maar goed. Het belangrijkste zijn de drie punten."



Bertaccini heeft een voet in de helft van de Truiense goals dit seizoen. "Dat wist ik niet. Je mag mij Mister 50% noemen, maar ik geef mij gewoon altijd volledig. Ik wil altijd de beste zijn in wat ik doe, zo simpel is het."



"We kunnen nu zeggen dat we sowieso gered zijn als we winnen. Nu gaan we naar Kortrijk, een ploeg die al weet dat ze zakt. Met dit vertrouwen gaan we alles geven. We hebben het helemaal in eigen handen. Ik verwacht dat ze het ons moeilijk gaan maken. Ze gaan niet zomaar een ploeg laten winnen bij hen thuis. We moeten die match serieus nemen. Ik heb geen zin om te stressen in de barragematchen", lachte de spits.



Bertaccini kan als kers op de taart nog topschutter worden. "Ik heb nooit aan die titel gedacht. Ik heb nog maar één match en Tolu drie, maar hij speelt wel tegen betere ploegen. Ik mag er misschien nog in geloven."