LIVE: Onvermijdelijke Bertaccini neemt stress weg bij STVV

Dit staat er vandaag op het spel

Voor iedereen die STVV en KV Kortrijk een warm hart toedraagt, wordt het een spannende en nerveuze namiddag.





Hoewel KV Kortrijk zelf niet speelt, kan vandaag voor hen het doek vallen over de Jupiler Pro League.





Bij een overwinning tegen Beerschot is STVV zeker van de barrages tegen Patro Eisden of Lokeren-Temse om in extremis het behoud in onze hoogste voetbalklasse veilig te stellen. Dit wil rechtstreeks zeggen dat KV Kortrijk bij een driepunter van STVV degradeert naar de Challenger Pro League. Volgend weekend staat de laatste speeldag in de Relegation Play-offs op het programma. Bij winst tegen Beerschot vergroot STVV de kloof vandaag tot 4 punten en kunnen zij niet meer worden bijgehaald door De Kerels.





Maar wat als STVV vandaag niet wint?





Dan is alles nog mogelijk. Volgende week trekt STVV naar KV Kortrijk en wordt er in een rechtstreeks duel gespeeld om wie er met het ticket voor de barragewedstrijden gaat lopen. KV Kortrijk moet dus rekenen op hekkensluiter Beerschot als het vandaag niet willen degraderen naar de Challenger Pro League.





Voor Beerschot staat er niets meer op het spel. De Kielse Ratten zijn al enkele weken zeker van degradatie.