KV Kortrijk is nog niet uitgeteld: het grijpt met zege bij Cercle Brugge laatste strohalm voor behoud

Met de zege grijpt Kortrijk dan wel de levenslijn om in eerste klasse te blijven. Het zal schietgebedjes inplannen in de hoop dat STVV punten verliest tegen Beerschot zondag.

Geen enkele fan in Jan Breydel was verblind door grote uitblinkers. Doelpuntenmakers Mehssatou en Kadri komen uiteraard in aanmerking bij KVK. Bij de thuisploeg acteerde zowat de volledige ploeg eindeseizoenswaardig.

Na één minuut kwam Cercle nog goed weg, maar tien minuten later was het wel al raak. Kapitein Mehssatou trapte zijn ploeg op voorsprong in een must win voor Kortrijk.

Al in minuut 1 was het bijna raak voor Kadri , die zijn kopkans voorlangs zag hobbelen. 10 minuten later mochten de bezoekers wel vieren. Kapitein Mehssatou knalde de bal via binnenkant paal in doel.

Die boodschap was erg goed doorgedrongen bij KV Kortrijk op bezoek bij Cercle Brugge . De leider in de Relegation Play-offs haalde het rookkanon en stevige muziek boven voor het eerste fluitsignaal, maar zou snel zelf verstomd worden.

Hannes Van der Bruggen (Cercle): "Ik hoop dat iedereen heel kwaad is. Voor de wedstrijd weet je dat dit een sleutelmatch is. En dan ... We zeiden voor de wedstrijd dat we scherp moesten beginnen, maar Kortrijk was veel agressiever. Er gebeurden dingen die niet konden. We hadden zelf nog wat momentjes, maar telkens maakten we de verkeerde keuze. De pijnlijke vaststelling is dat we gewoon niet goed genoeg waren."

De Wulf (trainer Cercle): "Naar volgende week toe hebben we geen excuses meer. We starten zo slap, terwijl we weten hoe belangrijk deze match is. Het geluk ontbrak ons zo, maar ik eis meer professionaliteit naar volgende week toe. Dat wordt een finale."