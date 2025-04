LIVE: Beerschot test jonge doelman Doucouré in cruciale wedstrijd van KV Kortrijk

Storck: "Blijven verbeteren"

Bernd Storck ziet geen problemen met de week rust die zijn ploeg kreeg: "Alles is ok. We hebben dankzij de pauze even kunnen kalmeren en herstellen, nu moeten we opnieuw beginnen en op dezelfde manier spelen. We hebben nog wat gewerkt aan aanvallende bewegingen, dat de twee spitsen elkaar beter kennen en samen kansen kunnen creëren. Dat ging al goed , maar je moet blijven verbeteren."