LIVE: Beerschot leidt na sterke eerste helft met twee doelpunten, KV Kortrijk lijdt

Terwijl Tsunoda even bekomt van een luchtduel, geven we graag een pluim voor de humor van de Beerschotse fans. Een bloemlezing uit hun gezangen: "In tweede klasse is het ook plezant", "We gaan Europa in" en "Chelsea, Chelsea, Beerschot komt eraan". Als ze van de pyro afblijven, zijn het best grappige jongens.