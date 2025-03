KV Kortrijk redt met 10 man punt tegen Cercle Brugge, voor Beerschot valt het doek over 1A

KV Kortrijk heeft ultiem nog een punt gered tegen Cercle Brugge. Kortrijk liet met 10 man een 1-0-voorsprong uit handen glippen, maar Kadri zorgde met een doelpunt in de 90e minuut voor het gelijkspel. Cercle Brugge laat zo de kans na om een gouden zaak te doen in de degradatiestrijd, voor Beerschot valt het doek wel al definitief over 1A.

In een wedstrijd die bij momenten eerder aan bijzonder potig voetvolley deed denken, was het wel de fijnbesnaarde Kadri die KV Kortrijk het puntje bezorgde. Eerst met een scherpe corner, binnengekopt door Lagae, in het slot met een ferme knal. Operatie redding is nog niet voorbij.

Geen doelpunt dus, tien minuten later zat de wedstrijd erop voor Bram Lagae (daar is ie). De doelpuntenmaker trok lichtjes aan de doorgebroken Somers en kreeg zo een vervroegd ticketje 'douche' van Visser.

Groen-zwart had moeite met de intensiteit en maakte amper kansen klaar, na twintig minuten leek KVK zelfs op weg om de wedstrijd volledig naar zich toe trekken. Utkus en Delanghe liepen elkaar in de weg, Kadri nam mee en werkte binnen maar gebruikte onderweg de arm.

De middenste ploegen in de Relegation Play-Offs begonnen zondag aan hun eindsprint van 2024-25 met veel duels en geknots in het Guldensporenstadion. Veel tijd was er niet om te voetballen, wel moest Visser de gemoederen regelmatig bekoelen.

Agyekum viel in en zag nog vliegensvlug dubbel geel, maar de extra tijd bracht geen beslissing meer. De afstand tussen de twee ploegen blijft stabiel, de opdracht van Storck niet onmogelijk. Spanning troef in de Relegation Play-Offs, maar niet voor Beerschot.

Voetbal blijft een raar beestje, een tienkoppig KVK had uitgeteld moeten zijn en was dat eigenlijk ook. De moed der wanhoop dreef de thuisploeg naar voren, waar Kadri zijn rechtervoet liet spreken. Delanghe geklopt, weg met de driepunter.

Uitstel van executie was het, in een wedstrijd die plots alle structuur ontbrak. Cercle Brugge, en met name kapitein Somers, strafte slap wegwerken van KVK goed af. Met een raket in de pin leek Somers zijn ploeg verder van de voorlaatste plaats te leiden.

Vanuit de tunnel zag Lagae zijn ploeg al bij al comfortabel de rust halen, na de koffie was het comfort weg. Agyekum liet zich even vergeten en ging prima voorbij de twee Japanse verdedigers van de Kerels alvorens Pirard te grazen te nemen.

Thibo Somers (Cercle Brugge): "In deze situatie weet je dat het een match van gevoelens gaat zijn, we waren er zo dichtbij. De rode kaart is goed in ons voordeel, maar we maken er te weinig gebruik van eerste helft. Na rust lukte het wel, maar het is de zoveelste keer dit seizoen dat we een tegengoal krijgen in de laatste minuten."

Jimmy De Wulf (Cercle Brugge): "Behoorlijke ontgoocheling, we mogen nooit die tweede goal van KVK binnenkrijgen. Maar dat ligt aan deze play-off waarschijnlijk. We hebben dan de voorsprong en trekken achteruit om te verdedigen in plaats van vooruit. Met het nodige resultaat voor ons jammer genoeg. Het is aan ons om de nodige lessen hieruit te trekken. Het kon inderdaad anders zijn, maar het is niet zo. We moeten de realiteit onder ogen zien."



Bernd Storck (KV Kortrijk): "Als je met zestig minuten met een man minder moet spelen, moet ik mijn ploeg complimenteren met hun prestatie. De gelijkmaker op het einde was niet onverwacht, vorige keer wonnen zij een punt op het einde, nu wij. We hebben in deze play-offs alles in eigen handen, maar de andere ploegen gaan ook nog tegen elkaar spelen en punten verliezen."