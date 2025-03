Klampt Beerschot zich vast aan laatste strohalm? Volg om 16 uur de degradatiematch tegen STVV live

Derde overwinning voor STVV?

In de reguliere competitie heeft STVV telkens de volle buit gepakt tegen Beerschot. De heenmatch in Antwerpen eindigde op 0-3, de terugmatch in Sint-Truiden op 2-0 na goals van Bertaccini en Lamkel Zé.



Maakt STVV er vanmiddag 3 op 3 van? Of zet Beerschot z'n klauwen in de kanaries?