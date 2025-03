Met veel twijfels naar Champions' Play-offs: Antwerp komt goed weg tegen Standard na non-match

Op een dag waarop de belangen torenhoog zijn in de Belgische competitie, speelden Standard en Antwerp – beide al zeker van hun plekje in de play-offs – vooral voor hun eigen mentale welzijn.



Maar Antwerp kon niet verbergen dat het zich toch naar het einde van dit seizoen sleept. In de eerste helft had het vooral het onderspit te delven tegen een scherper Standard, dat Sclessin toch charmeerde met defensieve en offensieve overgave.



Alleen, ook zij ontblootten opnieuw hun achilleshiel: een gebrek aan finesse en efficiëntie in de gevarenzone. En zo stierf de eerste helft een stille dood: 0-0.



Beterschap na de pauze? Neen, ook dat kregen we niet meteen. Hoewel Antwerp-coach Ulderink zijn ploeg lichtjes omgooide en wat verse offensieve krachten het veld instuurde, was de opflakkering bij The Great Old van korte duur.



Standard bleef gewoon baas over de bal en knutselde in het slot nog enkele goede kansen in elkaar, maar het bleef toch te vaal bij schampschoten van Eckert Ayensa en Zeqiri.



En zo leek Antwerp met een nul-nulletje goed weg te komen op Sclessin, maar het zou toch nog met kopzorgen richting de kleedkamer gaan. Niet alleen het matige spelniveau baart zorgen voor de Champions' Play-offs, maar na een laatste duel moest ook Toby Alderweireld nog met een (contact?)blessure naar de kant.