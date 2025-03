LIVE - Standard geeft Sclessin een show: met aanvallende wil doet het Antwerp meteen ferm opschrikken

Antwerp wil droogte beëindigen

Na een goede start van 2025, met die 5-1-bekerzege tegen Union, gaat het bij Antwerp op en af - en de laatste weken vooral af.



"The Great Old" won voor het laatst half februari tegen Kortrijk, maar bleef daarna steken op een gelijkspel tegen OHL en een tienkoppig Cercle en ging vorige week in eigen huis onderuit tegen AA Gent.



Het ticket in de Champions' Play-offs is dan wel al even binnen voor Antwerp, maar als het in die top zes geen mal figuur wil slaan, tankt het toch maar beter wat vertrouwen. Op bezoek bij Standard wordt dat wel geen sinecure.