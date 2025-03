Schrijvers loodst OH Leuven naar behoud, STVV kan de degradatiedans niet ontspringen

Rust





OH Leuven was de dominante ploeg in de eerste helft met een treffer van Schrijvers als verdiende beloning. Een onmondig STVV had bitter weinig in de pap te brokken, maar kort voor de rust ontbond Bertaccini plots zijn duivels. Met een knappe individuele actie bracht hij de bezoekers uit het niks langszij. Voor STVV nog steeds onvoldoende voor het behoud, OH Leuven ligt wél nog op koers om de Relegation Play-offs te vermijden.